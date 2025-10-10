ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

Με τη φόρα που του έδωσε το νικητήριο γκολ στο ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ, ο Εστεβάο συνέχισε με ντοπιέτα με τα χρώματα της Βραζιλίας σε φιλικό απέναντι στη Νότια Κορέα.

Ο Εστεβάο δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα μετά τη μετακίνησή του από την Παλμέιρας στην Τσέλσι, αλλά γράφει ιστορία και με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, στην ηλικία των 18 ετών.

Τον τελευταίο μήνα έχει βιώσει σημαντικότατα milestones στην καριέρα του, αφού, έχει σκοράρει για πρώτη φορά ως μέλος της «σελεσάο», σε παιχνίδι με τη Χιλή, ενώ τώρα, πέτυχε και την πρώτη του ντοπιέτα.

Ο διεθνής επιθετικός των «μπλε» του Λονδίνου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δυο φορές στη φιλική επικράτηση (5-0) απέναντι στη Νότια Κορεά, με τη γραμμή κρούσης των Βραζιλιάνων να έχει τρομερά κέφια.

Δυο γκολ πέτυχε και ο Ροντρίγκο, ένα γκολ και μια ασίστ είχε ο Βίνι, ενώ, από μια φορά «σέρβιραν» και οι Κούνια, Καζεμίρο και Γκιμαράες.

 

