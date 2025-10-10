Ο Ινφαντίνο καλεί το ποδόσφαιρο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προέτρεψε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να δώσουν μια ευκαιρία να πετύχει η ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, καθώς στην Ιταλία αυξάνονται οι φόβοι ότι ο αγώνας της επόμενης εβδομάδας (14/10, 21:45) εναντίον του Ισραήλ στο Ούντινε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα επισκιαστεί από διαμαρτυρίες.

Το Ισραήλ, που είναι μέλος της UEFA από το 1994, παίζει με τη Νορβηγία το Σάββατο (11/10, 19:00) και στη συνέχεια με την Ιταλία την Τρίτη (14/10, 21:45) και αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με εννέα βαθμούς με την Ιταλία στον πρώτο όμιλο, αν και έχει παίξει έναν αγώνα περισσότερο από τους Ατζούρι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη γενική συνέλευση των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Ρώμη την Πέμπτη (9/10), ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι η είδηση ​​της κατάπαυσης του πυρός, «η πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είναι φανταστική - μια πραγματικά σπουδαία κίνηση για τον κόσμο, για όλους».

Στη συνέχεια, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τις προσπάθειές του να ηγηθεί της διαδικασίας και ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Τουρκίας για τον ρόλο τους στην προσέγγιση των αντιμαχόμενων μερών.

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον αγώνα της επόμενης εβδομάδας στο Ούντινε, ο Ινφαντίνο είπε: «Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι' αυτό και όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Πάει πέρα ​​από το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει και το ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, τόσο σε Όσλο όσο και σε Ούντινε, οι δρόμοι περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κλειστοί για λόγους ασφαλείας και αναμένεται ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

