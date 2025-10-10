Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

Ο Απόλλωνας έδωσε φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή (10/10) απέναντι στην Εθνική Ελπίδων, επικρατώντας με 2-0 στο Κολόσσι. Οι Ζαχαρίας Άδωνη και Ιωάννης Πολυβίου ήταν οι σκόρερ για την ομάδα της Λεμεσού, σε μια αναμέτρηση που έδωσε την ευκαιρία στον Σωφρόνη Αυγουστή να πραγματοποιήσει δοκιμές και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που μέχρι πρότεινως δεν είχαν αρκετό χρόνο.

Το φιλικό αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της διακοπής, με τον τεχνικό του Απόλλωνα να επικεντρώνεται σε τακτικές προσαρμογές και στην αξιολόγηση του ρόστερ ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος