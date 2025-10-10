ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρωτοφανές ρεκόρ που πέτυχε η Αυστρία μετά το 10-0 επί του Σαν Μαρίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρωτοφανές ρεκόρ που πέτυχε η Αυστρία μετά το 10-0 επί του Σαν Μαρίνο

Η Αυστρία συνέτριψε με 10-0 το Σαν Μαρίνο και μπήκε στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Η εθνική ομάδα της Αυστρίας σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της με 10-0 επί του Σαν Μαρίνο, της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή η συντριβή με 10-0 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία για το Σαν Μαρίνο και άφησε ένα ακόμη περίεργο ρεκόρ άξιο καταχώρησης στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Και οι 10 παίκτες εκτός γηπέδου που ξεκίνησε η Αυστρία συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα γκολ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Νίκολαους Βούρμπραντ, ο οποίος μπήκε από τον πάγκο στο 72ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Πος, σκόραρε το όγδοο γκολ και έδωσε ασίστ στον Αρναούτοβιτς στο τελικό 10-0.

Ο Αλάμπα, ο οποίος έπαιξε 62 λεπτά ως κεντρικός αμυντικός και δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 86ο λεπτό μετά από αλλαγή, συμμετείχε στο πρώτο γκολ. Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τη θέση του Ρομάνο Σμιτ, ο οποίος σκόραρε το 1-0 στο 7ο λεπτό αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα Εντοάρντο Κολόμπο.

Τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, στράφηκαν στον Μάρκο Αρναούτοβιτς με τα τέσσερα γκολ του. Ο συγκεκριμένος αριθμός τερμάτων επέτρεψαν στον 36χρονο επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Αυστρία.

Πλέον μετράει 45 γκολ και ξεπέρασε τον θρυλικό Τόνι Πόλστερ (44). Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Χανς Κρανκλ (34), βρίσκεται στην τρίτη θέση. Περιέργως, ο Αρναούτοβιτς είναι επίσης ο Αυστριακός με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία (128). Ακολουθεί ο Αλάμπα, με 110.

Η συνεισφορά στο σκοράρισμα των βασικών της Αυστρίας:

Στέφαν Πος -> Δύο γκολ και μία ασίστ

Κέβιν Ντάνσο -> Μια ασίστ

Ντέιβιντ Αλάμπα -> Μια ασίστ

Αλεξάντερ Πρας -> Μια ασίστ

Κόνραντ Λάιμερ -> Ένα γκολ

Νίκολας Σέιβαλντ -> Μια ασίστ

Ρομάνο Σμιτ -> Ένα γκολ και μία ασίστ

Μάικλ Γκρέγκοριτς -> Ένα γκολ

Μαρσέλ Σάμπιτζερ -> Ένα γκολ και μία ασίστ

Μάρκο Αρναούτοβιτς -> Τέσσερα γκολ

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Προσγειώθηκε στο Σαν Μαρίνο η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμο με αναστολή στην Άρσεναλ για παραβίαση του κανονισμού εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο διπλό για το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ το Μπενίν, την πάτησε η Νότια Αφρική!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμούδιασε με πεντάρα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη