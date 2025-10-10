Το πρωτοφανές ρεκόρ που πέτυχε η Αυστρία μετά το 10-0 επί του Σαν Μαρίνο

Η εθνική ομάδα της Αυστρίας σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της με 10-0 επί του Σαν Μαρίνο, της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή η συντριβή με 10-0 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία για το Σαν Μαρίνο και άφησε ένα ακόμη περίεργο ρεκόρ άξιο καταχώρησης στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Και οι 10 παίκτες εκτός γηπέδου που ξεκίνησε η Αυστρία συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα γκολ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Νίκολαους Βούρμπραντ, ο οποίος μπήκε από τον πάγκο στο 72ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Πος, σκόραρε το όγδοο γκολ και έδωσε ασίστ στον Αρναούτοβιτς στο τελικό 10-0.

Ο Αλάμπα, ο οποίος έπαιξε 62 λεπτά ως κεντρικός αμυντικός και δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 86ο λεπτό μετά από αλλαγή, συμμετείχε στο πρώτο γκολ. Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τη θέση του Ρομάνο Σμιτ, ο οποίος σκόραρε το 1-0 στο 7ο λεπτό αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα Εντοάρντο Κολόμπο.

Τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, στράφηκαν στον Μάρκο Αρναούτοβιτς με τα τέσσερα γκολ του. Ο συγκεκριμένος αριθμός τερμάτων επέτρεψαν στον 36χρονο επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Αυστρία.

Πλέον μετράει 45 γκολ και ξεπέρασε τον θρυλικό Τόνι Πόλστερ (44). Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Χανς Κρανκλ (34), βρίσκεται στην τρίτη θέση. Περιέργως, ο Αρναούτοβιτς είναι επίσης ο Αυστριακός με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία (128). Ακολουθεί ο Αλάμπα, με 110.

Η συνεισφορά στο σκοράρισμα των βασικών της Αυστρίας:

Στέφαν Πος -> Δύο γκολ και μία ασίστ

Κέβιν Ντάνσο -> Μια ασίστ

Ντέιβιντ Αλάμπα -> Μια ασίστ

Αλεξάντερ Πρας -> Μια ασίστ

Κόνραντ Λάιμερ -> Ένα γκολ

Νίκολας Σέιβαλντ -> Μια ασίστ

Ρομάνο Σμιτ -> Ένα γκολ και μία ασίστ

Μάικλ Γκρέγκοριτς -> Ένα γκολ

Μαρσέλ Σάμπιτζερ -> Ένα γκολ και μία ασίστ

Μάρκο Αρναούτοβιτς -> Τέσσερα γκολ

🇦🇹 EVERY outfield player recorded at least one goal contribution in Austria’s 10-0 thrashing of San Marino.



Marko Arnautović joined a long list of players to receive a 9.9 FotMob rating, on the night he became Austria’s record goalscorer. pic.twitter.com/YKMAMlHET9 — FotMob (@FotMob) October 10, 2025

athletiko.gr