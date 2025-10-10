Το πρωτοφανές ρεκόρ που πέτυχε η Αυστρία μετά το 10-0 επί του Σαν Μαρίνο
Η Αυστρία συνέτριψε με 10-0 το Σαν Μαρίνο και μπήκε στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.
Η εθνική ομάδα της Αυστρίας σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της με 10-0 επί του Σαν Μαρίνο, της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αυτή η συντριβή με 10-0 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία για το Σαν Μαρίνο και άφησε ένα ακόμη περίεργο ρεκόρ άξιο καταχώρησης στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.
Και οι 10 παίκτες εκτός γηπέδου που ξεκίνησε η Αυστρία συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα γκολ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Νίκολαους Βούρμπραντ, ο οποίος μπήκε από τον πάγκο στο 72ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Πος, σκόραρε το όγδοο γκολ και έδωσε ασίστ στον Αρναούτοβιτς στο τελικό 10-0.
Ο Αλάμπα, ο οποίος έπαιξε 62 λεπτά ως κεντρικός αμυντικός και δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 86ο λεπτό μετά από αλλαγή, συμμετείχε στο πρώτο γκολ. Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τη θέση του Ρομάνο Σμιτ, ο οποίος σκόραρε το 1-0 στο 7ο λεπτό αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα Εντοάρντο Κολόμπο.
Τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, στράφηκαν στον Μάρκο Αρναούτοβιτς με τα τέσσερα γκολ του. Ο συγκεκριμένος αριθμός τερμάτων επέτρεψαν στον 36χρονο επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Αυστρία.
Πλέον μετράει 45 γκολ και ξεπέρασε τον θρυλικό Τόνι Πόλστερ (44). Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Χανς Κρανκλ (34), βρίσκεται στην τρίτη θέση. Περιέργως, ο Αρναούτοβιτς είναι επίσης ο Αυστριακός με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία (128). Ακολουθεί ο Αλάμπα, με 110.
Η συνεισφορά στο σκοράρισμα των βασικών της Αυστρίας:
Στέφαν Πος -> Δύο γκολ και μία ασίστ
Κέβιν Ντάνσο -> Μια ασίστ
Ντέιβιντ Αλάμπα -> Μια ασίστ
Αλεξάντερ Πρας -> Μια ασίστ
Κόνραντ Λάιμερ -> Ένα γκολ
Νίκολας Σέιβαλντ -> Μια ασίστ
Ρομάνο Σμιτ -> Ένα γκολ και μία ασίστ
Μάικλ Γκρέγκοριτς -> Ένα γκολ
Μαρσέλ Σάμπιτζερ -> Ένα γκολ και μία ασίστ
Μάρκο Αρναούτοβιτς -> Τέσσερα γκολ
🇦🇹 EVERY outfield player recorded at least one goal contribution in Austria’s 10-0 thrashing of San Marino.— FotMob (@FotMob) October 10, 2025
Marko Arnautović joined a long list of players to receive a 9.9 FotMob rating, on the night he became Austria’s record goalscorer. pic.twitter.com/YKMAMlHET9
Marko Arnautović is now Austria's all-time record goalscorer with 45 🇦🇹— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 9, 2025
Record-breaker 🥹#WCQ | @oefb1904 pic.twitter.com/UDj3jbStmX
