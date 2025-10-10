Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

Λίγο πριν την αναχώρηση της Εθνικής μας για το Σαν Μαρίνο, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, παραχώρησε δηλώσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζεται κάθε αντίπαλος.

«Δεν είμαστε σε θέση ως Εθνική να υποτιμήσουμε κανέναν. Κανένα παιχνίδι δεν είναι κερδισμένο από πριν. Ο προπονητής είπε ξεκάθαρα στους ποδοσφαιριστές: αν το ματς είναι εύκολο, εσείς θα το κάνετε να φαίνεται έτσι – και αυτό είναι το σκεπτικό με το οποίο ταξιδεύει η ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα παραμένει προσγειωμένη: «Δεν πανηγυρίζουμε για ισοπαλίες, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια και την αντίδραση. Με την ίδια νοοτροπία θα έρθουν και τα νικηφόρα αποτελέσματα».