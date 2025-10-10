Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

Ο Χένρικ Μικιταριάν, αποκάλυψε στη βιογραφία του ένα περιστατικό που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση που υπήρχε στη συνεργασία του με τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια σχέση γεμάτη αντιπαραθέσεις, πίεση και εκρηκτικά επεισόδια, όπως συχνά συνέβαινε με τον Πορτογάλο τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν ποτέ να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης. Ο Μικιταριάν, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε κουραστεί από τη συνεχή και έντονη κριτική του Μουρίνιο.

Μια μέρα, σε μια στιγμή έντασης στα αποδυτήρια, ξέσπασε και τον έβρισε κατάμουτρα, λέγοντας του πως είναι μ@λ@κ@ας. Ο Πορτογάλος κόουτς αντέδρασε ακαριαία, λέγοντάς του πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί ούτε στην προπόνηση. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους σταμάτησαν κάθε επικοινωνία.

Σύμφωνα με την αφήγηση του Αρμένιου, ο Μουρίνιο άρχισε να του στέλνει καθημερινά μηνύματα, τα οποία έγραφαν: «Φύγε για να φέρω τον Αλέξις (Σάντσες)», με τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ να απαντάει: «Αν είναι να φύγω, θέλω να πάω στη σωστή ομάδα, αλλιώς θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι». Με τον καιρό, ο τόνος του Μουρίνιο μαλάκωσε, προσθέτοντας στο τέλος ένα «σε παρακαλώ».

Τελικά, οι συζητήσεις πέρασαν στα χέρια του αείμνηστου ατζέντη του, Μίνο Ραϊόλα, και η λύση βρέθηκε. Ο Μικιταριάν πήγε στην Άρσεναλ ενώ Αλέξις Σάντσες κατέληξε στους «κόκκινους διαβόλους».

athletiko.gr