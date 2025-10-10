ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

Ο Χένρικ Μικιταριάν αποκάλυψε στη βιογραφία του την εκρηκτική ρήξη του με τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Χένρικ Μικιταριάν, αποκάλυψε στη βιογραφία του ένα περιστατικό που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση που υπήρχε στη συνεργασία του με τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια σχέση γεμάτη αντιπαραθέσεις, πίεση και εκρηκτικά επεισόδια, όπως συχνά συνέβαινε με τον Πορτογάλο τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν ποτέ να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης. Ο Μικιταριάν, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε κουραστεί από τη συνεχή και έντονη κριτική του Μουρίνιο.

Μια μέρα, σε μια στιγμή έντασης στα αποδυτήρια, ξέσπασε και τον έβρισε κατάμουτρα, λέγοντας του πως είναι μ@λ@κ@ας. Ο Πορτογάλος κόουτς αντέδρασε ακαριαία, λέγοντάς του πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί ούτε στην προπόνηση. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους σταμάτησαν κάθε επικοινωνία.

Σύμφωνα με την αφήγηση του Αρμένιου, ο Μουρίνιο άρχισε να του στέλνει καθημερινά μηνύματα, τα οποία έγραφαν: «Φύγε για να φέρω τον Αλέξις (Σάντσες)», με τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ να απαντάει: «Αν είναι να φύγω, θέλω να πάω στη σωστή ομάδα, αλλιώς θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι». Με τον καιρό, ο τόνος του Μουρίνιο μαλάκωσε, προσθέτοντας στο τέλος ένα «σε παρακαλώ».

Τελικά, οι συζητήσεις πέρασαν στα χέρια του αείμνηστου ατζέντη του, Μίνο Ραϊόλα, και η λύση βρέθηκε. Ο Μικιταριάν πήγε στην Άρσεναλ ενώ Αλέξις Σάντσες κατέληξε στους «κόκκινους διαβόλους».

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Προσγειώθηκε στο Σαν Μαρίνο η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμο με αναστολή στην Άρσεναλ για παραβίαση του κανονισμού εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο διπλό για το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ το Μπενίν, την πάτησε η Νότια Αφρική!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμούδιασε με πεντάρα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη