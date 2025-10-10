Νέο πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

Η Μπαρτσελόνα δεν πρόλαβε να... χαρεί τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τραυματίστηκε εκ νέου, μετά την πρόσφατη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Ωστόσο, στην Ισπανία, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι ο παίκτης θα επιστρέψει σύντομα και ενδέχεται να είναι σε πλήρη φόρμα για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου (19:45) για το Champions League.

Ωστόσο, πέρα από τον Γιαμάλ, ο Χάνσι Φλικ έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους». Ενα από αυτά είναι εκείνο του Ντάνι Όλμο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην γάμπα κατά την διάρκεια των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα και αποχώρησε κουτσαίνοντας από την προπόνηση.

Ο τραυματισμός του Όλμο, έχει προκαλέσει αναταραχή στην ομάδα της Ισπανίας, με τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε να αναγκάζεται τώρα να επανεκτιμήσει τα σχέδιά του για τον αγώνα με την Γεωργία το Σάββατο (11/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

«Ο Όλμο δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα και έφτασε κουρασμένος, με κάποια ενόχληση. Σήμερα δεν ένιωθε καλά, οπότε του είπαμε να σταματήσει την προπόνηση», τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Ισπανίας.

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Λειψία, είναι πλέον αμφίβολος για τον επερχόμενο προκριματικό αγώνα της εθνικής του ομάδας, με τις ιατρικές εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο Όλμο υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος τόσο για την Ισπανία όσο και για την Μπαρτσελόνα, με το όραμά του και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, να τον καθιστούν ζωτικής σημασίας.

Για την Μπαρτσελόνα, όπου ο Χάνσι Φλικ βασίζεται στη συνεργασία του Όλμο με τους Πέδρι και Φρένκι ντε Γιονγκ, αυτός ο τραυματισμός έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή εν μέσω ενός εξαντλητικού προγράμματος στη La Liga και το Champions League.

Τα καλά νέα για τον Γερμανό προπονητή είναι ότι οι Φερμίν, Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι μετά μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός αντί του Όλμο στις αρχές της σεζόν μέχρι τον μυϊκό του τραυματισμό, βρίσκεται πιο μπροστά στη διαδικασία αποθεραπείας και τις δύο τελευταίες ημέρες έχει ήδη επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τους «μπλαουγκράνα».

