ΠΑΟΚ: Ατομικό για τον Πέλκα, θεραπεία για Παβλένκα - Τσάλοβ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χωρίς την παρουσία διεθνών, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το πρόγραμμά του στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας - Στα... πιτς τρεις ασπρόμαυροι.
Πρωινή δουλειά στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες του Δικεφάλου και μάλιστα σε όλους τους τομείς την Παρασκευή (10.10).
Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι υψηλής έντασης σε μικρό χώρο και στο φινάλε ασκήσεις φυσικής κατάστασης.
Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φιόντορ Τσάλοβ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το Σάββατο (11.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30.
sdna.gr