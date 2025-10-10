ΠΑΟΚ: Ατομικό για τον Πέλκα, θεραπεία για Παβλένκα - Τσάλοβ

Πρωινή δουλειά στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες του Δικεφάλου και μάλιστα σε όλους τους τομείς την Παρασκευή (10.10).

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι υψηλής έντασης σε μικρό χώρο και στο φινάλε ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φιόντορ Τσάλοβ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (11.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30.

sdna.gr