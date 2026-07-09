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Οι αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ στο Champions League

Αρχίζει την προσπάθεια του από τον preliminary round

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του UEFA Futsal Champions League, διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Ο ΑΠΟΕΛ αρχίζει την προσπάθεια του από τον preliminary round της διοργάνωσης και κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο με αντιπάλους την πρωταθλήτρια Δανίας Hjørring Futsal Klub, την πρωταθλήτρια Αλβανίας Tirana Futsal και την πρωταθλήτρια Ουαλίας Futsal Club Cardiff.

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 25 μέχρι τις 30 Αυγούστου στην Αλβανία και η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, θα προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

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