Ανακοίνωση ΑΕΛ για τα έκτροπα στο φούτσαλ: «Απολογούμαστε στο φίλαθλο κοινό, προκλητικοί οι διαιτητές»

Η ΑΕΛ τοποθετήθηκε επίσημα για τα όσα έγιναν στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος φούτσαλ το βράδυ της Πέμπτης (7/5) στη Λεμεσό

Αναλυτικά όσα σημειώνει στην ανακοίνωση του το σωματείο της ΑΕΛ:

Το σωματείο της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και το τμήμα Φούτσαλ, εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και τον βαθύ προβληματισμό τους για όσα διαδραματίστηκαν στον χθεσινοβραδινό τελικό του πρωταθλήματος, γεγονότα που σε καμία περίπτωση δεν τιμούν το άθλημα, τα σωματεία και τον φίλαθλο κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο ή παρακολούθησε την αναμέτρηση.

Ως ΑΕΛ, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ενέργεια, συμπεριφορά ή κατάσταση που ξεφεύγει από τα πλαίσια της αθλητικής ευπρέπειας, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Απολογούμαστε ειλικρινά προς το φίλαθλο κοινό, τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους, καθώς και προς την αντίπαλη ομάδα για την αρνητική εικόνα που παρουσιάστηκε και για όσα στιγμάτισαν έναν αγώνα που έπρεπε να αποτελεί γιορτή του αθλήματος.

Παράλληλα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ούτε να σιωπήσουμε απέναντι στην απαράδεκτη, προκλητική και ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της διαιτητικής ομάδας, η οποία με τις αποφάσεις, τη στάση και τη συνολική διαχείριση του αγώνα συνέβαλε καθοριστικά στην ένταση και στην εκτροπή της αναμέτρησης. Η διαιτησία οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ισορροπίας, δικαιοσύνης και προστασίας του αθλήματος και όχι ως αιτία περαιτέρω όξυνσης και αγανάκτησης. Οι χθεσινές εικόνες και χειρισμοί εκθέτουν θεσμούς και πρόσωπα και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Το άθλημα του Φούτσαλ αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση, περισσότερη σοβαρότητα και πραγματική προστασία από όλους όσοι έχουν θεσμική ευθύνη. Η ΑΕΛ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κύρος του αθλήματος, την ισονομία και τον σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες.

Τέλος, συγχαίρουμε τον ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές, την ιστορία και την αξιοπρέπεια της, με μοναδικό γνώμονα την προστασία του Σωματείου και του αθλήματος.

Σωματείο Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού & Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ

