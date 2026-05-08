Κρίμα, δεν αλλάζουμε...

Οι ιθύνοντες των ομάδων και της ΚΟΠ έκαναν -ομολογουμένως- μεγάλο αγώνα για να αναγεννήσουν το πρωτάθλημα στο φούτσαλ.

Κατά το περσινό καλοκαίρι έγιναν συσκέψεις… επί συσκέψεων ώστε να χαραχτεί η επόμενη μέρα και οι ομάδες να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είδαμε κερκίδες με κόσμο, ομάδες να ανταγωνίζονται η μια την άλλη, ενώ προς το φινάλε οι θεωρητικά μεγάλες ομάδες ανακοίνωσαν και sold out. Ως εδώ όλα καλά.

Το κλίμα όμως γύρω από το παρκέ, μόνο καλό δεν ήταν. Η φύση των γηπέδων είναι τέτοια, που οι κερκίδες είναι σε κοντινές αποστάσεις με αποτέλεσμα, οι εντάσεις να μην λείπουν.

Το «κερασάκι» ήταν το «ντου» των ΑΕΛιστών στον τελευταίο τελικό. Και κάπου εδώ σκεφτόμαστε πως τίποτα δεν αλλάζει…

