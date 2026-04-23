Κυπριανίδης για τη φάση στο Απόλλων-ΑΠΟΕΛ: «Είναι κόκκινη κάρτα και δεν με ενδιαφέρει…»

Διαφώνησε με την διαιτητική απόφαση, που προήλθε έπειτα από παρέμβαση του VAR, στο 68’ του αγώνα Απόλλωνα – ΑΠΟΕΛ, ο αναλυτής των επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης.

Θυμίζουμε ότι στο λεπτό αυτό ο διαιτητής της αναμέτρησης (Μοχάμεντ Αλ Χακίμ) απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Εσκρίτσε του Απόλλωνα για χτύπημα στον Ντάλσιο του ΑΠΟΕΛ. Ο διαιτητής αφότου πήγε στο onfield review πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, βγάζοντας τελικά κίτρινη στον άσο του Απόλλωνα.

Ο Γιαννάκης Κυπριανίδης αναλύοντας τη φάση στον Super Sport FM υποστήριξε ότι λανθασμένα κλήθηκε ο διαιτητής από το VAR.

Η αναφορά:

«Μια και μοναδική φάση έχουμε και αυτή είναι η αποβολή. Ο διαιτητής στα δύο μέτρα βλέπει την κίνηση του παίκτη του Απόλλωνα να κάνει τα βήματά του με ταχύτητα, να πλησιάζει τον αντίπαλο, να ανοίγει την αγκώνα του και να τον χτυπά μεταξύ στήθους και λαιμού. Ο διαιτητής του έδωσε κόκκινη κάρτα. Τον κάλεσε το VAR. Γιατί τον κάλεσε και γιατί του έδειξε μόνο το κοντινό με αργή κίνηση και όχι ολοκληρωμένο το πλάνο. Για εμένα η πρόθεσή του είναι κόκκινη κάρτα και δεν με ενδιαφέρει αν είναι κάτω από τον λαιμό. Έτσι λέει ο κανονισμός. Εγώ τιμωρώ την πρόθεσή του και αυτό φαίνεται στο ολοκληρωμένο πλάνο. Γιατί στο στήθος δεν μπορείς να κάνεις ζημιά; Ήταν όλη η ενέργεια του παίκτη».