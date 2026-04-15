Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

Πίσω στο 2021, πριν καν γίνει ακόμα πρωταθλητής, ο Μαξ Φερστάπεν είπε με απόλυτη αποφασιστικότητα πως αν έφευγε ο Λαμπιάσε -το “δεξί του χέρι” στους αγώνες- από τη Red Bull Racing, τότε θα έφευγε και εκείνος.

“Του έχω πει ότι δουλεύω μόνο μαζί του. Μόλις σταματήσει, σταματάω κι εγώ”, είχε πει τότε ο Μαξ. “Φυσικά, μερικές φορές μπορούμε να είμαστε αρκετά αυστηροί μεταξύ μας, αλλά αυτό το θέλω κιόλας. Πρέπει να μου λέει όταν κάνω λάθος και πρέπει να του λέω κι εγώ. Πάντα του το έλεγα”.

Πέρασαν σχεδόν πέντε χρόνια από τότε, οι δύο τους κατέκτησαν τέσσερις παγκόσμιους τίτλους και δεκάδες νίκες, η σχέση τους βάθυνε – και ξαφνικά ήρθε, την περασμένη Πέμπτη (9/04), η είδηση ότι ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε υπέγραψε συμβόλαιο με τη McLaren για τη μετάβασή του στο Ουόκινγκ “το αργότερο” το 2028.

Θα περίμενε κανείς αυτή η κίνηση να αναστατώσει τον Μαξ, όμως η αποκάλυψη του πατέρα του, Γιός Φερστάπεν, ότι ο 29χρονος υποστήριξε τη μετάβαση του Λαμπιάσε στη McLaren είναι αναμφίβολα ενδεικτική ότι οι δρόμοι του Ολλανδού με τη Red Bull Racing, ή ακόμα και με τη Formula 1, μπορεί να είναι σε μια αποκλίνουσα πορεία.

Ο Γιός Φερστάπεν αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ο Βρετανο-Ιταλός Λαμπιάσε θα αποχωρήσει από το Μίλτον Κινς όταν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του, προκειμένου να αναλάβει στο Ουόκινγκ το ρόλο του διευθύνοντος αγωνιστικού συμβούλου (chief racing officer).

Ο πρεσβύτερος Φερστάπεν είπε, συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο RaceXpress: “Το γνωρίζαμε εδώ και καιρό και ξέραμε επίσης πότε θα συμβεί. Έχουμε ακόμη ενάμιση έως δύο χρόνια να δουλέψουμε μαζί του. Είναι μια τεράστια ευκαιρία γι’ αυτόν, οπότε το καταλαβαίνουμε.

Του είπαμε κιόλας να το κάνει και να την αρπάξει με τα δύο χέρια. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από τη Red Bull να τον αντικαταστήσει. Θα δούμε”, πρόσθεσε ο Ολλανδός.

Ο Μαξ δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αν θα τηρήσει εκείνη τη δήλωση του 2021, αλλά έχει εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του για τα μονοθέσια των φετινών νέων τεχνικών κανονισμών – και αυτές δεν είναι καλές.

Παρότι έχει συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το τέλος του 2028, έχει δηλώσει ότι θα σκεφτόταν να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα στο τέλος του 2026, αν δεν αρχίσει να απολαμβάνει τους νέους κανονισμούς. Και στο συμβόλαιό του υπάρχουν σαφείς όροι απόδοσης του μονοθεσίου, που του επιτρέπουν να το σπάσει πριν τη λήξη του – όροι που προς το παρόν δεν καλύπτονται με τη φτωχή απόδοση της RB22.

Τα λόγια του Γιος Φερστάπεν, στο μεταξύ, επιβεβαιώνει και ο Χέλμουτ Μάρκο – πρώην σύμβουλος της Red Bull. “Γνωρίζω εδώ και καιρό ότι ο ‘GP’ θα μετακινηθεί στη McLaren”, δήλωσε ο Αυστριακός στην εφημερίδα Krone της Βιέννης. “Είναι ένας σημαντικός εργαζόμενος και φυσικά υπόκειται σε ρήτρα μη ανταγωνισμού – θα μπορούσε να πάρει μαζί του μυστικά ή λεπτομερή γνώση”.

Ο Δρ. Μάρκο αναγνώρισε επίσης τις πιθανές επιπτώσεις της μεταγραφής του Λαμπιάσε για το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν: “Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη για τον Μαξ – το πιο σημαντικό για να παραμείνει είναι να μπορέσει να ξανακερδίσει σύντομα”, τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο πρώην οδηγός της F1 και νυν σχολιαστής της γερμανικής τηλεόρασης Ραλφ Σουμάχερ πιστεύει ότι η μετακίνηση του Λαμπιάσε μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εξόδου του Φερστάπεν.

“Δεν πρέπει να σταματάς κάποιον που θέλει να φύγει. Ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε έλεγε πάντα ‘μένω με τον Μαξ και ο Μαξ με εμένα’. Αυτό πλέον δεν φαίνεται να ισχύει. Κατά τη γνώμη μου, ο Μαξ θα επαναπροσδιορίσει την πορεία του την επόμενη χρονιά”, είπε ο Γερμανός.

“Από τη μία, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι φεύγει από τη Red Bull επειδή δεν πιστεύει πλέον στην ομάδα και αποχωρεί συνολικά. Ή πηγαίνει στη McLaren μαζί με τον μηχανικό του, κάτι που θα σήμαινε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ώστε ο Όσκαρ Πιάστρι να μετακινηθεί στη Red Bull”, κατέληξε ο Ραλφ Σουμάχερ.

Τέλος, ο Ολλανδός δημοσιογράφος Έρικ φαν Χάρεν, που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον του Φερστάπεν, συμφωνεί ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή: “Συμβαίνουν πολλά στο παρασκήνιο και ακόμη περισσότερα θα συμβούν τους επόμενους μήνες γύρω από τον Φερστάπεν”, δήλωσε στην εφημερίδα De Telegraaf.

“Ο Ζακ Μπράουν είναι πολύ ενθουσιασμένος με τον Μαξ και υπάρχει μεγάλος σεβασμός μεταξύ τους. Με τον Λαμπιάσε, θα έχουν έναν επιπλέον άσο στο μανίκι τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Ferrari και η Mercedes σίγουρα παρακολουθούν επίσης την κατάσταση”, κατέληξε.

