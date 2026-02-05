ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

Η PSALTIS AUTO PARTS και ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ανακοίνωσαν την συνεργασία τους και για την αγωνιστική σεζόν 2026. Ο Κύπριος οδηγός, όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη βδομάδα, θα αγωνιστεί στην ανώτατη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR EURO SERIES 2026, που περιλαμβάνει έξι αγώνες στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.

Ο κ. Ιάκωβος Ντεμιρτζιάν, Marketing Manager της PSALTIS AUTO PARTS, σημείωσε: «Πιστεύουμε στον Βλαδίμηρο από τα πρώτα του βήματα και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας, ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας να είναι δίπλα στις προσπάθειες του συμπατριώτη μας για ένατη συνεχή χρονιά. Θα σταθούμε περήφανοι δίπλα του σε κάθε βήμα και αγώνα με κύριο στόχο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026».

«Με μεγάλη χαρά ανανεώνω την συνεργασία μου με την εταιρείας PSALTIS AUTO PARTS. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην εταιρεία που για ακόμη μια χρονιά βρίσκεται δίπλα στις προσπάθειες μου,όπου το 2026 ο κύριος στόχος μας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ανώτατη κατηγορία PRO» σημειώνει ο Τζιωρτζής.

Ο Τζιωρτζής θα συμμετάσχει στις δοκιμές με την ομάδα του, καθώς έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο αυτοκίνητο με βάση τους νέους κανονισμούς του πρωταθλήματος. Η πρεμιέρα της αγωνιστική σεζόν θα γίνει 17-19 Απριλίου στη Βαλένθια, σε μια από τις αγαπημένες πίστες του Κύπριου οδηγού.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR EURO SERIES είναι πιστοποιημένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και αποτελεί σειρά 6 αγώνων που γίνεται στην Ευρώπη με την στήριξη και συνεργασία του αμερικανικού NASCAR.

Η PSALTIS AUTO PARTS είναι κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων για πάνω από 50 χρόνια στην αγορά της Κύπρου με παρουσία σε όλες τις πόλεις. Η εταιρεία εισάγει και προμηθεύει μια μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, λιπαντικών, αναρτήσεις, αναλώσιμα και εξοπλισμό γκαράζ.

