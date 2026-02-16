Παραμένει στο καλεντάρι η πίστα Βαρκελώνης-Καταλονίας

Οι ομάδες της Formula 1 θα δώσουν αγώνες στην πίστα της Βαρκελώνης-Καταλονίας το 2028, το 2030 και το 2032, όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/2) η διοργανώτρια αρχή.

Πρόκειται για ένα από τα πιο παλιά σιρκουί που φιλοξενούν αγώνες ταχύτητας από το 1991, ενώ προσφέρεται για δοκιμές συνεχώς, όπως φέτος με τη «shakedown week».

sdna.gr