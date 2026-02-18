ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

F1 - Η αναβάθμιση της Ferrari που τράβηξε την προσοχή στο Μπαχρέιν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

F1 - Η αναβάθμιση της Ferrari που τράβηξε την προσοχή στο Μπαχρέιν

Η ιταλική ομάδα εμφανίστηκε στο τεστ του Μπαχρέιν με μία αεροδυναμική λύση που δεν έχει άλλη ομάδα της Formula 1 στο μονοθέσιό της.

Την πρώτη ημέρα δράσης στο Μπαχρέιν για το τελευταίο χειμερινό τεστ της Formula 1, η προσοχή στράφηκε στη Scuderia Ferrari. Η Ferrari παρουσίασε μια νέα αεροδυναμική λύση στο πίσω μέρος της SF-26, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα μικρό πτερύγιο τοποθετημένο μπροστά από την απόληξη της εξάτμισης.

Το εξάρτημα έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Σαρλ Λεκλέρ βγήκε πρώτος στην πίστα του Σακχίρ, πριν παραδώσει το μονοθέσιο στον Λιούις Χάμιλτον για το απογευματινό σκέλος. Η διάταξη τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, καθώς εκμεταλλεύεται ένα «γκρίζο» σημείο των κανονισμών.

 

Έξυπνη εξέλιξη από τη Ferrari

Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 επιτρέπουν την τοποθέτηση αεροδυναμικής διάταξης σε εκείνη την περιοχή, αρκεί να μην εκτείνεται πέρα από 60 χιλιοστά από τον άξονα. Συνήθως αυτό το όριο δεν επιτρέπει στο στοιχείο να ξεπερνά το τελείωμα της εξάτμισης.

 

Οι μηχανικοί της Scuderia, όμως, μετέφεραν το διαφορικό όσο πιο πίσω γινόταν, αξιοποιώντας τον χώρο κάτω από τη δομή παραμόρφωσης. Έτσι, σχεδίασαν εξαρχής το πίσω μέρος της SF-26 ώστε να φιλοξενεί το συγκεκριμένο πτερύγιο, το οποίο έχει την τεχνική ορολογία «FTM».

Η λειτουργία του συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία των νέων μονάδων ισχύος του 2026. Η ανάγκη συνεχούς φόρτισης της μπαταρίας σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί συχνά και ως γεννήτρια, διατηρώντας υψηλές στροφές ακόμη και σε στροφές μέσης ή χαμηλής ταχύτητας. Αυτό συνεπάγεται σταθερή ροή καυσαερίων, την οποία η Ferrari επιχειρεί πλέον να εκμεταλλευτεί αεροδυναμικά.

H αντιγραφή δεν είναι απλή υπόθεση

Αν τα δεδομένα επιβεβαιώσουν τα θεωρητικά οφέλη, η λύση δεν θα είναι εύκολο να αντιγραφεί. Η ενσωμάτωσή της προϋποθέτει διαφορετική αρχιτεκτονική στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, κάτι που απαιτεί ριζικό επανασχεδιασμό και όχι απλή προσθήκη εξαρτήματος. Έτσι, η Ferrari ενδέχεται να απολαμβάνει ένα μεγάλο κέρδος σε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ οι αντίπαλοί της θα ψάχνουν διαφορετικές λύσεις.

Σε μια σεζόν όπου η διαχείριση ενέργειας είναι κομβική, η Ferrari δείχνει ότι αναζητά κέρδη σε κάθε πιθανή λεπτομέρεια. Και στο Μπαχρέιν απέδειξε πως το 2026 δεν θα κριθεί μόνο στις ευθείες, αλλά και στο πώς αξιοποιείται ακόμη και το τελευταίο μόριο καυσαερίου.

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTOΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν - Νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται»

Τένις

|

Category image

Βλέπει Ομόνοια για πρόκριση ο Μάριτς - Η απάντηση για το μέλλον του και τις αποφάσεις του Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε: Χάνει Μέλι για τουλάχιστον 1,5 μήνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛ «ζεσταίνει» τον κόσμο του για Ομόνοια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέγας Τσιτσιπάς, καθάρισε εύκολα τον Μεντβέντεφ στην Ντόχα!

Τένις

|

Category image

Ένα κάρο τίτλοι, ένα κάρο χρέη...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

F1 - Η αναβάθμιση της Ferrari που τράβηξε την προσοχή στο Μπαχρέιν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αποχωρεί από την προεδρία ο Στρατής

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το μυστικό της Ομόνοιας σε μια φράση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα που για χρόνια δεν πήγαιναν καλά»

Ελλάδα

|

Category image

Μουρίνιο για Βινίσιους: «Όταν συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, κάτι δεν πάει καλά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νεότερα με Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Στόχος μας η πρόκριση στους "16", προτεραιότητα και το πρωτάθλημα και το Conference League»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη