Ο Λεκλέρ ταχύτερος στην τελευταία ημέρα δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν

Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην τελευταία ημέρα δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα.

Ο οδηγός της Ferrari άφησε πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή της McLaren, Λάντο Νόρις, και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, καθώς ολοκληρώθηκε (20/2) στην πίστα "Bahrain International Circuit" το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο δοκιμών. Αφού ο Λεκλέρ σημείωσε την καλύτερη επίδοση για το πρωινό πρόγραμμα (1:33.689), οδηγοί και ομάδες επέστρεψαν το απόγευμα στη... δράση, έχοντας μια τελευταία ευκαιρία να «γράψουν» χιλιόμετρα πριν το εναρκτήριο γκραν πρι της σεζόν, το οποίο θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία.

Ένα από τα μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα ήταν και η Aston Martin του Λανς Στρολ, μολονότι η Honda είχε ανακοινώσει ότι η βρετανική ομάδα θα είχε σήμερα ένα περιορισμένο πρόγραμμα, λόγω θέματος με την μπαταρία, το οποίο περιόρισε τη χθεσινή παρουσία του Φερνάντο Αλόνσο. Ο Στρολ ολοκλήρωσε μόλις έξι γύρους χωρίς να χρονομετρηθεί, ενώ άλλος ένας οδηγός που έχασε χρόνο στην πίστα ήταν ο Νόρις. Ο Βρετανός δεν είχε βγει από τα πιτ ενώ πλησίαζε το μέσον του απογευματινού προγράμματος, καθώς οι άνθρωποι της McLaren έκαναν εργασίες στο μονοθέσιό τους μετά το πρωινό πρόγραμμα, στη διάρκεια του οποίου ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στη θέση του οδηγού. Έτσι, ο Νόρις βγήκε στην πίστα με την MCL40, ενώ απέμεναν δύο ώρες για το τέλος.

Ο Λεκλέρ «έριξε» κι άλλο την πρωινή επίδοσή του, καθώς πέρασε ολόκληρη την ημέρα στο τιμόνι της SF-26. Σημείωσε χρόνο 1:33.629 στο μέσον του απογευματινού προγράμματος, ενώ άλλοι οδηγοί ολοκλήρωσαν μεγάλα σε διάρκεια στιντ, συμπεριλαμβανομένων των Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Williams) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls). Όσο περνούσε η ημέρα και οι συνθήκες γίνονταν πιο αντιπροσωπευτικές, αρκετοί οδηγοί πίεζαν για καλύτερους χρόνους, συμπεριλαμβανομένου του Λεκλέρκ που «γύρισε» ακόμα πιο γρήγορα την "Bahrain International Circuit" και συγκεκριμένα σε 1:32.655. Στο μεταξύ, ο Σάινθ έγινε ο πρώτος οδηγός που «φόρεσε» ένα σετ της μαλακής γόμας (C5) προς το τέλος της διαδικασίας, ενώ άλλοι έδειχναν να είναι συγκεντρωμένοι σε προσομοιώσεις αγώνα, καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα.

Όπως συνέβη προχθές και χθες, στο τέλος της ημέρας επαναλήφθηκε η νέα διαδικασία για την προσομοίωση εκκίνησης, σύμφωνα με την οποία ένα μπλε φως αναβοσβήνει στα πάνελ φωτισμού στο grid για πέντε δευτερόλεπτα, προτού ανάψουν τα κόκκινα φώτα, προκειμένου να δοθεί στους οδηγούς η ευκαιρία να αρχίσουν την... προετοιμασία τους για την εκκίνηση λίγο νωρίτερα.

Όμως, προτού πέσει η καρό σημαία, ο Λεκλέρκ είχε βελτιώσει κι άλλο τον καλύτερο χρόνο της ημέρας (1:31.992), επίδοση που ήταν η κορυφαία ολόκληρου του τεστ, και τελείωσε την ημέρα στην κορυφή, έχοντας προβάδισμα σχεδόν εννέα δεκάτων του δευτερολέπτου έναντι του Νόρις. Ο Φερστάπεν κατετάγη τρίτος, αφήνοντας τέταρτο τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος βελτίωσε τη... συγκομιδή χιλιομέτρων της Mercedes, αφού ο Κίμι Αντονέλι σταμάτησε λόγω προβλήματος στην πίστα το πρωί.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας ημέρας του δεύτερου τριημέρου δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα:

ΟΔΗΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΓΥΡΟΙ

1. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:31.992 132

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 0.879 47

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 1.117 65

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 1.205 82

5. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 1.429 118

6. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) + 1.495 88

7. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) + 1.763 71

8. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) + 1.924 49

9. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 2.157 165

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) + 2.350 141

11. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 2.360 66

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) + 2.502 82

13. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) + 2.519 59

14. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) + 3.298 38

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) + 4.027 64

16. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) + 8.850 61

17. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) - 6