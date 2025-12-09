Αποχωρήσεις-σοκ από τη Red Bull έπειτα από την αποτυχία με το πρωτάθλημα

Ο Μαξ Φερστάπεν πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Πολλοί πίστευαν ότι θα έκανε την ανατροπή, όμως ο Λάντο Νόρις ήταν αυτός που εν τέλει κατέκτησε τον τίτλο στη Formula 1 και ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά το τέλος του grand prix, στο οποίο νικητής ήταν ο Ολλανδός οδηγός, η Red Bull φάνηκε δυσαρεστημένη. Ο τετράκις Παγκόσμιος πρωταθλητής έσπευσε να υποστηρίξει την ομάδα του με ένα ξεχωριστό μήνυμα, το οποίο μετέφερε από το team radio. Παρότι ήταν στεναχωρημένος για την αποτυχία της κατάκτησης του τίτλου, το μήνυμα που πέρασε ήταν θετικό και ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας για τη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα. Οι «ταύροι» προχώρησαν σε ανακατατάξεις, καθώς δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με τα όσα έγιναν φέτος. Δεν κατάφεραν να πάρουν κανέναν από τους δυο διαθέσιμους τίτλους και μετά από τέσσερα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας, ξαφνικά βρέθηκαν με «άδεια» χέρια.

Ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν

Μεσούσης της σεζόν, η ομάδα έδιωξε τον Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής και πήρε ως αντικαταστάτη τον Λόρεν Μέκις. Επιπλέον, έχασε τον κορυφαίο αεροδυναμιστή της Formula 1, τον Άντριαν Νιούι, ο οποίος αποχώρησε και εντάχθηκε στην Aston Martin. Δυο άνθρωποι που ήταν σύμβολα στην ιστορία της Red Bull και προσέφεραν αρκετούς τίτλους στην ομάδα.

Η τρίτη αποχώρηση αφορά τον μηχανικό του Φερστάπεν. Ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε παραμένει στη Red Bull, όχι όμως στη θέση στην οποία βρισκόταν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα όμως το που θα βρίσκεται και το αν θα παραμείνει στην ομάδα.

Απ' ότι φαίνεται όμως, την πόρτα της εξόδου βλέπει και ο Χέλμουτ Μάρκο. Ο σύμβουλος των «ταύρων» βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία και σκέφτεται να αποχωρήσει εντελώς από τον χώρο, ώστε να ξεκουραστεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος, καθώς υπάρχουν φήμες πως η ομάδα δέχεται πιέσεις από την μητρική εταιρία, ώστε να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος στη διαχείριση.

