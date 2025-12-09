ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρήσεις-σοκ από τη Red Bull έπειτα από την αποτυχία με το πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποχωρήσεις-σοκ από τη Red Bull έπειτα από την αποτυχία με το πρωτάθλημα

Σημαντικές αποχωρήσεις από το στρατόπεδο των «ταύρων», ενώ αποχαιρετά την ομάδα και ο Χέλμουτ Μάρκο.

Ο Μαξ Φερστάπεν πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Πολλοί πίστευαν ότι θα έκανε την ανατροπή, όμως ο Λάντο Νόρις ήταν αυτός που εν τέλει κατέκτησε τον τίτλο στη Formula 1 και ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά το τέλος του grand prix, στο οποίο νικητής ήταν ο Ολλανδός οδηγός, η Red Bull φάνηκε δυσαρεστημένη. Ο τετράκις Παγκόσμιος πρωταθλητής έσπευσε να υποστηρίξει την ομάδα του με ένα ξεχωριστό μήνυμα, το οποίο μετέφερε από το team radio. Παρότι ήταν στεναχωρημένος για την αποτυχία της κατάκτησης του τίτλου, το μήνυμα που πέρασε ήταν θετικό και ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας για τη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα. Οι «ταύροι» προχώρησαν σε ανακατατάξεις, καθώς δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με τα όσα έγιναν φέτος. Δεν κατάφεραν να πάρουν κανέναν από τους δυο διαθέσιμους τίτλους και μετά από τέσσερα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας, ξαφνικά βρέθηκαν με «άδεια» χέρια.

Ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν

Μεσούσης της σεζόν, η ομάδα έδιωξε τον Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής και πήρε ως αντικαταστάτη τον Λόρεν Μέκις. Επιπλέον, έχασε τον κορυφαίο αεροδυναμιστή της Formula 1, τον Άντριαν Νιούι, ο οποίος αποχώρησε και εντάχθηκε στην Aston Martin. Δυο άνθρωποι που ήταν σύμβολα στην ιστορία της Red Bull και προσέφεραν αρκετούς τίτλους στην ομάδα.

Η τρίτη αποχώρηση αφορά τον μηχανικό του Φερστάπεν. Ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε παραμένει στη Red Bull, όχι όμως στη θέση στην οποία βρισκόταν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα όμως το που θα βρίσκεται και το αν θα παραμείνει στην ομάδα.

Απ' ότι φαίνεται όμως, την πόρτα της εξόδου βλέπει και ο Χέλμουτ Μάρκο. Ο σύμβουλος των «ταύρων» βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία και σκέφτεται να αποχωρήσει εντελώς από τον χώρο, ώστε να ξεκουραστεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος, καθώς υπάρχουν φήμες πως η ομάδα δέχεται πιέσεις από την μητρική εταιρία, ώστε να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος στη διαχείριση.

athletiko.gr

 

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη