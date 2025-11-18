ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενζεμά για επιστροφή στην εθνική ομάδα: «Ποτέ δεν ξέρεις»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπενζεμά για επιστροφή στην εθνική ομάδα: «Ποτέ δεν ξέρεις»

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε ανοιχτά για το μέλλον της καριέρας του και αναφέρθηκε στον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την φανέλα της οποίας δεν έχει αγωνισθεί από το 2022.

Ο 37χρονος επιθετικός της Αλ Ιτιχάντ, μετρά 97 συμμετοχές με τους «πετεινούς», αλλά δεν έχει παίξει τα τελευταία τρία χρόνια με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, εξηγώντας σε μία παλαιότερη ανάρτηση του: «Έγραψα την Ιστορία μου και η δική μας φθάνει στο τέλος της».

Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό του νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2022, ειδικά στην περίπτωση που ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλάβει προπονητής στους «τρικολόρ» το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο Ζιζού έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει προπονητής της εθνικής ομάδας, το απέδειξε στην Ρεάλ Μαδρίτης», υποστήριξε ο Μπενζεμά και αναφερόμενος σε μια πιθανή επιστροφή στην εθνική Γαλλίας, τόνισε: «Η εθνική ομάδα φαίνεται λίγο... μακρυά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι επικεντρωμένος σε αυτό που έχω τώρα. Νιώθω καλά, θέλω να συνεχίσω για ακόμη δύο χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα η ομάδα μου. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη