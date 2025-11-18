Μπενζεμά για επιστροφή στην εθνική ομάδα: «Ποτέ δεν ξέρεις»

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε ανοιχτά για το μέλλον της καριέρας του και αναφέρθηκε στον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την φανέλα της οποίας δεν έχει αγωνισθεί από το 2022.

Ο 37χρονος επιθετικός της Αλ Ιτιχάντ, μετρά 97 συμμετοχές με τους «πετεινούς», αλλά δεν έχει παίξει τα τελευταία τρία χρόνια με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, εξηγώντας σε μία παλαιότερη ανάρτηση του: «Έγραψα την Ιστορία μου και η δική μας φθάνει στο τέλος της».

Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό του νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2022, ειδικά στην περίπτωση που ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλάβει προπονητής στους «τρικολόρ» το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο Ζιζού έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει προπονητής της εθνικής ομάδας, το απέδειξε στην Ρεάλ Μαδρίτης», υποστήριξε ο Μπενζεμά και αναφερόμενος σε μια πιθανή επιστροφή στην εθνική Γαλλίας, τόνισε: «Η εθνική ομάδα φαίνεται λίγο... μακρυά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι επικεντρωμένος σε αυτό που έχω τώρα. Νιώθω καλά, θέλω να συνεχίσω για ακόμη δύο χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα η ομάδα μου. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο».