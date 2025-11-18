Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς εξιστόρησε στους «Galacticos» ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη κατά την αναζήτηση που έγινε για τα τρόπαια της ομάδας, όταν άρχισαν να τα μαζεύουν για να τα βάλουν στο μουσείο που θα κατασκευαζόταν.

Σ' αυτήν ανέφερε πως κατέληξε στα χέρια των «ερυθρολεύκων» ένα τρόπαιο, που δεν ήταν δικό τους και το οποίο ακόμη δεν έχουν στείλει πίσω στην ομάδα την οποία ανήκε, παρ' ότι εκείνη το ζήτησε.

«Έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Το πρώτο πράγμα που έκανε η διοίκηση Μαρινάκη είναι να βρει τα ιερά δισκοπότηρα του Ολυμπιακού. Ξέρετε πόσα μας έλειπαν; Ψάξαμε σε ορφανοτροφεία, σε σπίτια βετεράνων, σε καφενεία, σε αποθήκες. Δεν υπερβάλλω. Τα βρήκαμε όλα. Τα γυαλίσαμε, τα στολίσαμε και τα έχουμε όλα πια. Βρήκαμε και άλλων ομάδων. Βρήκαμε ένα πρωτάθλημα από ομάδα που δεν έχει πάρει πολλά και όταν τους το είπαμε, μας είπαν να το στείλουμε και με κούριερ και δεν το στείλαμε ποτέ».

Η αναφορά είναι από το 20.50 της εκπομπής έως το 22.10.

