ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ο Κώστας Καραπαπάς αφηγήθηκε μία απίστευτη ιστορία για την εποχή που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έψαχναν τα τρόπαια για το μουσείο της ομάδας.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς εξιστόρησε στους «Galacticos» ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη κατά την αναζήτηση που έγινε για τα τρόπαια της ομάδας, όταν άρχισαν να τα μαζεύουν για να τα βάλουν στο μουσείο που θα κατασκευαζόταν.

Σ' αυτήν ανέφερε πως κατέληξε στα χέρια των «ερυθρολεύκων» ένα τρόπαιο, που δεν ήταν δικό τους και το οποίο ακόμη δεν έχουν στείλει πίσω στην ομάδα την οποία ανήκε, παρ' ότι εκείνη το ζήτησε.

«Έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Το πρώτο πράγμα που έκανε η διοίκηση Μαρινάκη είναι να βρει τα ιερά δισκοπότηρα του Ολυμπιακού. Ξέρετε πόσα μας έλειπαν; Ψάξαμε σε ορφανοτροφεία, σε σπίτια βετεράνων, σε καφενεία, σε αποθήκες. Δεν υπερβάλλω. Τα βρήκαμε όλα. Τα γυαλίσαμε, τα στολίσαμε και τα έχουμε όλα πια. Βρήκαμε και άλλων ομάδων. Βρήκαμε ένα πρωτάθλημα από ομάδα που δεν έχει πάρει πολλά και όταν τους το είπαμε, μας είπαν να το στείλουμε και με κούριερ και δεν το στείλαμε ποτέ».

Η αναφορά είναι από το 20.50 της εκπομπής έως το 22.10.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη