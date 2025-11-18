Επιστρέφει κόντρα στην Τότεναμ ο Οντεγκααρντ

Ευχάριστα νέα για την Αρσεναλ και τον Μίκελ Αρτέτα, καθώς ο Μάρτιν Οντεγκααρντ επέστρεψε στις προπονήσεις και αναμένεται να είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου κόντρα στην Τότεναμ, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «The Mirror».

Ο Νορβηγός διεθνής μέσος τραυματίστηκε στο ματς της 4ης Οκτωβρίου με τη Γουέστ Χαμ και από τότε ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Αρτέτα στερήθηκε των υπηρεσιών του Οντεγκααρντ στα ματς πρωταθλήματος με Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, Μπέρνλι και Σάντερλαντ, καθώς και στα παιχνίδια του Champions League με Ατλέτικο Μαδρίτης και Σλάβια Πράγας. Ο Ισπανός τεχνικός εκτιμά πως θα τον έχει στη διάθεσή του στο λονδρέζικο ντέρμπι κόντρα στους «Σπερς».