Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

Εντός έδρας φιλικό με αντίπαλο την Εσθονία δίνει η εθνική μας ομάδα σε αγώνα που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Alphamega».

Όπως αναμενόταν ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Άκης Μάντζιος προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο επίσημο παιχνίδι με την Αυστρία. Ειδικότερα ο Ελλαδίτης κόουτς άλλαξε δέκα παίκτες, κρατώντας στο αρχικό σχήμα μόνο τον Παναγιώτου.

Η ενδεκάδα της Κύπρου: Μολ, Σατσιάς, Σ. Ανδρέου, Κυπριανού, Παναγιώτου, Πηλέας, Κυριάκου, Κωστή, E. Ανδρέου, Κακουλλής, Πίττας.