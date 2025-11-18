Ο Χάαλαντ σκοράρει 1,15 γκολ ανά αγώνα με την εθνική ομάδα!

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δις στην εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 4-1 επί της Ιταλίας και πλέον μετρά 55 γκολ με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας σε 48 συμμετοχές, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ έχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τους «πετεινούς», αλλά σε 94 συμμετοχές.

Από το ντεμπούτο του στην εθνική Νορβηγία, που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 και στην νίκη με 2-0 επί της Μάλτας για τα προκριματικά του Euro 2020, ο 25χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, πετυχαίνει κατά μέσο όρο 1,15 (!) γκολ ανά αγώνα με την εθνική ομάδα της χώρας του, έναντι 0,59 του Μπαπέ.

Πρώτος σκόρερ στα προκριαμτικά της Ευρώπης, ο Χάαλαντ με 16 γκολ, είναι ο ηγέτης της εθνικής Νορβηγίας που στο σύνολο αυτής της διαδικασίας, σημείωσε 37 (!) γκολ έναντι... μόλις 23 της Ολλανδίας.

Οσον αφορά σ΄αυτήν την άτυπη σύγκριση του Χάαλαντ με τον Μπαπέ, μία λογική εξήγηση στην εντυπωσιακή διαφορά παραγωγικότητας, είναι ότι η Νορβηγία με τον υψηλόσωμο επιθετικό στις τάξεις της, δεν έχει συμμετάσχει σε μεγάλη διοργάνωση (σ.σ. τελευταίες ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το Euro 2000). Και κατά συνέπεια, δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη τις καλύτερες ποδοσφαιρικές χώρες του κόσμου, ενώ η Γαλλία, αντιμετωπίζει ισχυρότερους αντιπάλους.

Αυτό αποδεικνύεται εν μέρει από τους... αγαπημένους αντιπάλους του Μπαπέ, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει πέντε φορές εναντίον της Αργεντινής, δύο εναντίον της Ισπανίας, έξι εναντίον της Ολλανδίας και δύο εναντίον της Κροατίας. Ενώ ο Χάαλαντ, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ του, εναντίον της Μολδαβίας (5), του Ισραήλ (4) και της Σουηδίας (4).

ΑΠΕ-ΜΠΕ