Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

Ο Άγγλος στράικερ αναφέρθηκε στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο, λέγοντας πως... ένα τσουβάλι γκολ δεν φτάνει για να σου απονεμηθεί.

Με 23 γκολ και 3 ασίστ σε 17 συμμετοχές σε Bundesliga, Champions League και Κύπελλο Γερμανίας, ο Χάρι Κέιν οδηγεί την Μπάγερν Μονάχου σε μια ονειρική έως τώρα σεζόν.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί προελαύνει στη γερμανική λίγκα, αήττητη και με 9 νίκες σε 10 αγωνιστικές, με τον Άγγλο στράικερ να αποτελεί τον παίκτη «βαρόμετρο» των Βαυαρών, αφού γνωρίζει όπως ελάχιστοι πως να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Κέιν φαίνεται πως δεν είναι... ικανοποιημένος μόνο με το σκοράρισμα. Ο 32χρονος αναφερόμενος στο βραβείο της «Χρυσής Μπάλας», τόνισε πως δεν φτάνουν ούτε... 100 γκολ αν δεν κερδίσεις κάποιο σπουδαίο τίτλο, όπως το Champions League ή το Μουντιάλ, λέγοντας μια...μεγάλη αλήθεια για το πως απονέμεται αυτό το βραβείο.

«Θα μπορούσα να σκοράρω 100 γκολ αυτή τη σεζόν, αλλά αν δεν κερδίσω το Champions League ή το Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα δεν θα κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα.

Το ίδιο ισχύει και για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, για οποιονδήποτε παίκτη. Πρέπει να κερδίζεις αυτά τα μεγάλα τρόπαια».

ΔΙΕΘΝΗ

