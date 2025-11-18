To διάστημα της «καταστροφής»

Για μία oμάδα που έχει δεχθεί πέντε ήττες σίγουρα φταίνε πολλά. Αν κάποιος όμως δει την παρουσία της ΑΕΛ στα πρώτα στάδια της επανάληψης, σε αυτούς τους δέκα αγώνες, θα αντιληφθεί ότι αυτό το διάστημα είναι η... καταστροφή της. Δέχθηκε, από το 46ο λεπτό μέχρι το 75ο, σχεδόν τα μισά γκολ. Συνολικά η εστία παραβιάστηκε οκτώ φορές από τις 17 συνολικά και το άσχημο είναι ότι δεν βρίσκει αντίδραση αφού κατάφερε να σκοράρει μόλις τρία. Και αυτό την «πληγώνει» ανεπανόρθωτα.

Είναι κατά κάποιον τρόπο στον... κόσμο της και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ειδικά στα εκτός έδρας ματς όπου μετρά τέσσερις ισάριθμες ήττες. Και μπροστά της έχει ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο αφού την Κυριακή (23/11) θα παίξει στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ. Μία πρόκληση για τους γαλαζοκίτρινους στην προσπάθεια για να μπουν στην εξάδα.

Ο Ούγκο Μαρτίνς δούλεψε αρκετά στη διακοπή και ελπίζει να το δει στην πράξη. Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Ζράντι, ενώ πολύ πιθανόν να προλάβει ο Ανδρέας Μακρής.