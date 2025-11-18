ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

Δημοσιευτηκε:

Δεκατρία χρόνια μετά, γνωστός Άγγλος ρέφερι υποστηρίζει τη «θεωρία συνωμοσίας» του Ρούνεϊ πως οι παίκτες της ΚΠΡ... βοήθησαν τη Σίτι να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Βόμβα μεγατόνων» έριξε στην Premier League και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο γνωστός διαιτητής, αναφορικά με το πρωτάθλημα του 2012 που κέρδισε η Μάντσεστερ Σίτι, και έχει μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων για το περίφημο «Αγκουεροοοοοοοοοο».

Δεκατρία χρόνια πριν, οι «πολίτες» του Ρομπέρτο Μαντσίνι ήθελαν μόνο νίκη για να πάρουν τον τίτλο, όμως έχαναν με 1-2 από την ΚΠΡ. Με μια επική ανατροπή και γκολ του Αργεντίνου στράικερ στις καθυστερήσεις, η Σίτι πανηγύρισε το πρωτάθλημα, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά φινάλε όλων των εποχών.

Τα επόμενα χρόνια, ο Γουέιν Ρούνεϊ, που τότε αγωνιζόταν με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και είδε την ομάδα του να χάνει το τρόπαιο, διατύπωσε μια θεωρία συνομωσίας, ουσιαστικά υπονοώντας πως οι παίκτες της ΚΠΡ βοήθησαν τη Σίτι.

Τη συγκεκριμένη θεωρία φαίνεται πως... στηρίζει και ο γνωστός Άγγλος ρέφερι, Μάικ Ντιν, καθώς δήλωσε στο The Overlap Fan Debate πως προκλήθηκε έκπληξη όταν μετά το 2-2, οι παίκτες των φιλοξενούμενων έδωσαν την μπάλα στη Σίτι.

«Η Σίτι έκανε το 2-2 και η ΚΠΡ αμέσως έδωσε την μπάλα πίσω στους αντιπάλους της. Αναρωτηθήκαμε, "Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί την δίνουν τόσο γρήγορα πίσω;

Το περίεργο ήταν ότι, μόλις η ΚΠΡ έμαθε ότι ήταν ασφαλής (από τον υποβιβασμό), ο Τζέιμι Μάκι ήταν στο γήπεδο και πανηγύριζε ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν».

Επιπλέον, η αγγλική ομάδα είχε τρεις πρώην παίκτες της Σίτι στις τάξεις της εκείνη την ημέρα: τον Νέντουμ Ονουόχα, τον Ράιτ-Φίλιπς και τον Τζόι Μπάρτον, ο τελευταίος εκ των οποίων αποβλήθηκε στο 55ο λεπτό του αγώνα, στοιχεία που ενισχύουν περισσότερο αυτή τη θεωρία συνομωσίας.

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη