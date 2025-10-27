Χάμιλτον: «Τρελή η ποινή μου, δύο μέτρα και δύο σταθμά οι αποφάσεις των αγωνοδικών»

Ο Λιούις Χάμιλτον εξοργίστηκε με την ποινή των 10 δευτερολέπτων στο Grand Prix Μεξικού, υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίστηκε άδικα σε σύγκριση με άλλους οδηγούς που έκοψαν στροφές χωρίς συνέπειες. O Βρετανός ήταν την 3η θέση του αγώνα και ως αποτέλεσμα έχασε 5 θέσεις από την ποινή.

Μετά τον αγώνα η απογοήτευση στο πρόσωπό του ήταν εμφανής, μιας και έχασε την ευκαιρία για το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari.

«Ήταν σχεδόν το ίδιο με ό,τι έκαναν όλοι γύρω μου. Δεν είχε λογική. Έκανα εξαιρετική εκκίνηση, ήμουν δεύτερος στη στροφή 1, πέρασα καθαρά τις στροφές 1, 2 και 3, δεν βγήκα εκτός πίστας και μετά ήμουν 3ος. Άλλοι έκοψαν και κράτησαν τις θέσεις τους, χωρίς καμία ποινή. Ήταν τρελό. Με τον Φερστάπεν ήταν απλά μάχη ρόδα με ρόδα. Δεν έκανα κάτι υπερβολικό. Απλώς έκοψα τη στροφή, και μετά ήμουν ο μόνος που πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων. Ήταν πραγματικά τρελό», είπε αρχικά.

gazzetta.gr