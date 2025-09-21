Νίκησε στο Μπακού και μείωσε από την κορυφή ο Φερστάπεν - BAΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε άνετα το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν της F1, το 17ο από τους 24 αγώνες αυτής της σεζόν, ενώ ο πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος, Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), είχε εγκαταλείψει από τον πρώτο γύρο στο Μπακού.

Στους ανεμοδαρμένους δρόμους της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε μπροστά από τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) και τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ (Williams). Μόλις ένατος στην εκκίνηση αφού βγήκε εκτός πίστας στις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο, ο Πιάστρι παραλίγο να κολλήσει από το ξεκίνημα και βρέθηκε τελευταίος στην κατάταξη, πριν μπλοκάρει τους τροχούς του στο φρενάρισμα στη στροφή 5 και πέσει κατευθείαν στην μπαριέρα.

Ο συναθλητής του Λάντο Νόρις (McLaren), ωστόσο, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να μειώσει σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας μόλις έκτος. Ο Βρετανός σημείωσε μόνο έξι βαθμούς κι εξακολουθεί να βρίσκεται 25 πίσω από τον Αυστραλό, με επτά γύρους να απομένουν στη σεζόν.

Αυτό το ομαδικό αποτέλεσμα εμπόδισε επίσης τη McLaren να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών, ο οποίος ήταν ήδη εφικτός.

Την Κυριακή, ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, οδήγησε μόνος του χωρίς να κάνει ποτέ λάθος και τελικά κέρδισε με ένα πολύ άνετο προβάδισμα 14 δευτερολέπτων έναντι του Ράσελ. Ο Ολλανδός, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει στη Μόντσα πριν από δύο εβδομάδες, κατέγραψε την 67η νίκη της καριέρας του, και την τέταρτη φέτος. Ο Φερστάπεν κέρδισε 25 βαθμούς αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται 69 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό.

Ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes) κατέλαβε την τέταρτη θέση, μπροστά από τον Νεοζηλανδό Λίαμ Λόουσον (Racing Bulls), ο οποίος κράτησε πίσω του τον Ιάπωνα Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull) και τον Νόρις στο υπέροχο τέλος του αγώνα.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους οδηγούς της Ferrari Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, και τον Γάλλο Ισάκ Χαντάρ (Racing Bulls).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 324 βαθμοί

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 299

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 255

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 212

5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 165

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 121

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 78

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 70

9. Ισάκ Χαντάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 39

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 37

11. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 32

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 31

13. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 30

14. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 30

15. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 28

16. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 20

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 20

18. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 18

19. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 16

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren-Mercedes 623 βαθμοί

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams-Mercedes 101

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20