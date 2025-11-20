Ίαν Ράιτ προς Άγγλους για Μπέλιγχαμ: «Ο ''αλαζόνας μαύρος'' σας... χαλάει»

«Aσπίδα προστασίας» προς τον Τζούντ Μπέλιγχαμ ύψωσε ο πρώην διεθνής επιθετικός, Ίαν Ράιτ, μετά τις... βολές των συμπατριωτών του για τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στους τελευταίους αγώνες των προκριματικών για το Μουντιάλ.

O πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αναφέρθηκε στον ρατσισμό που επικρατεί ακόμα στην πατρίδα του. Αναφορικά στα σχόλια που δέχεται ο διεθνής μέσος, ο Ράιτ τόνισε πως στο φίλαθλο κοινό αρέσει ο Ενγκολό Καντέ, που παρότι είναι έγχρωμος είναι ταπεινός χαρακτήρας, όμως όταν παίκτες είναι λίγο πιο... αλαζόνες σαν τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ, τότε ο κόσμος... ξινίζει.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για έναν μαύρο σούπερ σταρ στην Αγγλία. Όλοι αγαπούν τον Ενγκολό Καντέ, είναι ένας ταπεινός μαύρος άντρας, έτσι είναι. Αλλά όταν είσαι ο Πολ Πογκμπά ή ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αυτή η ενέργεια δεν ταιριάζει καλά με αυτούς τους ανθρώπους, τους τρομάζει.

Ο Τζουντ είναι πολύ «αλαζόνας» για αυτούς τους ανθρώπους. Ως μαύρος άντρας, όταν βγαίνεις έξω, σου λένε να κρατάς το κεφάλι σου χαμηλά. Αν είσαι μαύρος άντρας που μιλάει ανοιχτά σε αυτό το επίπεδο, αυτό τρομάζει ορισμένους ανθρώπους. Αυτό το άτομο στο οποίο αναφέρομαι έχει εμμονή με τον Μπέλινγκχαμ. Απομακρύνει αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να δει έναν μαύρο άντρα να κάνει αυτό που κάνει ο Τζουντ», υπογράμμισε ο 62χρονος.

Αξίζει να τονίσουμε πως τόσο ο Μπέλιγχαμ, όσο και ο Πογκμπά που αναφέρει ο άλλοτε φορ των Λονδρέζων, δεν είναι και οι πιο χαμηλών τόνων ποδοσφαιριστές, όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα άσχημα σχόλια που δέχονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

