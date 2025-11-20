ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίαν Ράιτ προς Άγγλους για Μπέλιγχαμ: «Ο ''αλαζόνας μαύρος'' σας... χαλάει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ίαν Ράιτ προς Άγγλους για Μπέλιγχαμ: «Ο ''αλαζόνας μαύρος'' σας... χαλάει»

Ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας, Ράιτ αναφέρθηκε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, τονίζοντας πως δεν αρέσει σε συμπατριώτες του γιατί είναι μαύρος.

«Aσπίδα προστασίας» προς τον Τζούντ Μπέλιγχαμ ύψωσε ο πρώην διεθνής επιθετικός, Ίαν Ράιτ, μετά τις... βολές των συμπατριωτών του για τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στους τελευταίους αγώνες των προκριματικών για το Μουντιάλ.

O πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αναφέρθηκε στον ρατσισμό που επικρατεί ακόμα στην πατρίδα του. Αναφορικά στα σχόλια που δέχεται ο διεθνής μέσος, ο Ράιτ τόνισε πως στο φίλαθλο κοινό αρέσει ο Ενγκολό Καντέ, που παρότι είναι έγχρωμος είναι ταπεινός χαρακτήρας, όμως όταν παίκτες είναι λίγο πιο... αλαζόνες σαν τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ, τότε ο κόσμος... ξινίζει. 

«Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για έναν μαύρο σούπερ σταρ στην Αγγλία. Όλοι αγαπούν τον Ενγκολό Καντέ, είναι ένας ταπεινός μαύρος άντρας, έτσι είναι. Αλλά όταν είσαι ο Πολ Πογκμπά ή ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αυτή η ενέργεια δεν ταιριάζει καλά με αυτούς τους ανθρώπους, τους τρομάζει.

Ο Τζουντ είναι πολύ «αλαζόνας» για αυτούς τους ανθρώπους. Ως μαύρος άντρας, όταν βγαίνεις έξω, σου λένε να κρατάς το κεφάλι σου χαμηλά. Αν είσαι μαύρος άντρας που μιλάει ανοιχτά σε αυτό το επίπεδο, αυτό τρομάζει ορισμένους ανθρώπους. Αυτό το άτομο στο οποίο αναφέρομαι έχει εμμονή με τον Μπέλινγκχαμ. Απομακρύνει αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να δει έναν μαύρο άντρα να κάνει αυτό που κάνει ο Τζουντ», υπογράμμισε ο 62χρονος.

Αξίζει να τονίσουμε πως τόσο ο Μπέλιγχαμ, όσο και ο Πογκμπά που αναφέρει ο άλλοτε φορ των Λονδρέζων, δεν είναι και οι πιο χαμηλών τόνων ποδοσφαιριστές, όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα άσχημα σχόλια που δέχονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Το έχει σαν… απωθημένο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

NBA

|

Category image

Χρειάζεται γερές αποδείξεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

Ελλάδα

|

Category image

Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη