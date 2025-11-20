ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτά είναι τα ζευγάρια των playoffs του Μουντιάλ για τα 6 τελευταία εισιτήρια

Έξι εισιτήρια, τα τέσσερα από τα ευρωπαϊκά playoffs και τα άλλα δύο από τα διηπειρωτικά, αναμένουν κάτοχο και μέσω της κλήρωσης οι διασταυρώσεις έγιναν γνωστές.

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στην κλήρωση που έγινε στη Ζυρίχη και ο Κριστιάν Καρεμπέ ήταν εκ των καλεσμένων ώστε να βοηθήσει στη διαδικασία της, μάθαμε τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026.

Αναμφίβολα, το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία. Πρόκειται για μονοπάτι με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν κατά τα φαινόμενα στα μπαράζ οι Γιάρεμτσουκ, Ελίασον, Ντραγκόφσκι, Κετζιόρα, Σφιντέρσκι και Στρακόσα.

Όσον αφορά την Ιταλία, θα δώσει τον ημιτελικό εντός έδρας με τη Β. Ιρλανδία αλλά αν προκριθεί στον τελικό, θα δοκιμαστεί στην έδρα είτε της Ουαλίας είτε της Βοσνίας.

 

Τα playoffs στη ζώνη της Ευρώπης

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

