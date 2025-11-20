«Όχι» Γιλντίζ στην πρόταση της Γιουβέντους για νέο συμβόλαιο

Η Γιουβέντους δεν θέλει να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του Κενάν Γιλντίζ και τού πρόσφερε νέο συμβόλαιο, μολονότι πρόσφατα υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2029, θέλοντας να του κλείσει τα αυτιά στις «σειρήνες» από την Αγγλία, αλλά ο ίδιος αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 20χρονος Τούρκος, γεννημένος στη Γερμανία, διεθνής επιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου απέρριψε όλες τις προτάσεις, όπως και έγινε το περασμένο καλοκαίρι απορρίπτοντας την πρόταση 70 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι.

Τώρα όμως βρίσκεται στα πλάνα της Αρσεναλ, η οποία ετοιμάζει πρόταση 60 εκατ. ευρώ, συν την παραχώρηση, ως αντάλλαγμα, του Λεάντρο Τροσάρ, για να πάρει τα δικαιώματα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Επίσης σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport» σχεδόν όλες οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του, αλλά η διοίκηση της Γιουβέντους δεν πρόκειται να μπει στη συζήτηση για την παραχώρηση του.

Πάντως ο Γιλντίζ δεν κλείνει το θέμα, αντίθετα φούντωσε τη φημολογία μεταγραφής του, απορρίπτοντας την πρόταση της διοίκησης για την επέκταση του συμβολαίου του, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

ΑΠΕ-ΜΠΕ