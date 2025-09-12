Ο ΚΟΑ για την απόφαση της Ομοσπονδίας Κολύμβησης να εξετάσει θέμα διαγραφής του ΑΠΟΕΛ

Ανακοίνωση από τον ΚΟΑ σε σχέση με την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εξέταση και λήψη απόφασης για διαγραφή του Σωματείου ΑΠΟΕΛ από Μέλος της Ομοσπονδίας. Αναλυτικά:

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει για τις ενέργειες που έχουν γίνει από τον ΚΟΑ μετά την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εξέταση και λήψη απόφασης για διαγραφή του Σωματείου ΑΠΟΕΛ από Μέλος της Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού εξέτασε το θέμα, στην παρουσία και του Νομικού Συμβούλου του ΚΟΑ, και μετά από ενδελεχή ανάλυση όλων των παραμέτρων αποφάσισε να σταλεί επιστολή προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:

«Η απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας αποτελεί περιφρόνηση και/ή ανυπακοή των αποφάσεων του ΚΟΑ ημερομηνίας 8/8/2025 46η Συνεδρία και 3/6/2025 30η Συνεδρία, να παραχωρήσει κολυμβητικές διαδρομές στον ΑΠΟΕΛ στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας. Ως τέτοια η απόφασή σας συνιστά αντιαθλητική και/ή ανάρμοστή συμπεριφορά δυνάμει του άρθρου 9(1)(γ)(viii) του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (Ν.41/69), ως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί».

Σημειώνεται επίσης ότι: «Η απόφασή σας αντίκειται στις καταστατικές διατάξεις του υφιστάμενου καταστατικού της Ομοσπονδίας σας, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Πρότυπου Καταστατικού του Οργανισμού, με το οποίο η Ομοσπονδία σας οφείλει να εναρμονιστεί».

Στην επιστολή του προς την Ομοσπονδία ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού την καλεί όπως ανακαλέσει την απόφασή της για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17/09/2025, ενώ παράλληλα καλεί την ΚΟΕΚ να εναρμονιστεί το καταστατικό της με το Πρότυπο Καταστατικού του Οργανισμού, όπως έχει ζητήσει ο ΚΟΑ από όλες τις Ομοσπονδίες. Στην επιστολή τονίζεται πως σε διαφορετική περίπτωση ο Οργανισμός θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσει σε λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων.

Για άλλη μία φορά ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τονίζει κατηγορηματικά ότι, «ως η ανώτατη αθλητική αρχή της Κύπρου, εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους αθλητικούς φορείς, με γνώμονα τη διαφάνεια και την αμεροληψία, διασφαλίζοντας ότι η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται παραχωρείται χωρίς διακρίσεις, παρέχοντας σε κάθε αθλητικό φορέα, ίσες δυνατότητες πρόσβασης και αξιοποίησης».