Η σειρά εκκίνησης στο τελευταίο Grand prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και το ρολόι μετράει αντίστροφα για την έναρξη του τελευταίου grand prix της σεζόν της Formula 1.

Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι ετοιμάζονται να μπουν στα μονοθέσια και να τα δώσουν όλα με φόντο το πρωτάθλημα. Όμως, μόνο ένας μπορεί να το κάνει δικό του. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 15:00 και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην πίστα του Άμπου Ντάμπι.

Το προβάδισμα για τη νίκη έχει ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην πρώτη θέση λόγω της pole που κατέκτησε. Ωστόσο, πίσω του θα παραμονεύουν Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, αφού ο Βρετανός θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση, ενώ ο Αυστραλός από την τρίτη.

Δείτε τη σειρά εκκίνησης

Μαξ Φερστάπεν Λάντο Νόρις Όσκαρ Πιάστρι Τζορτζ Ράσελ Σαρλ Λεκλέρ Φερνάντο Αλόνσο Γκάμπριελ Μπορτολέτο Έστεμπαν Όκον Ισάκ Χάντζαρ Γιούκι Τσουνόντα Όλι Μπέρμαν Κάρλος Σάινθ Λίαμ Λόσον Κίμι Αντονέλι Λανς Στρολ Λιούις Χάμιλτον Άλεξ Άλμπον Νίκο Χούλκενμπεργκ Πιερ Γκασλί Φράνκο Κολαπίντο

