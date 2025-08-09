Λεκλέρ: «Η Ferrari μπορεί να μην κερδίσει αγώνα φέτος»

Ο Σαρλ Λεκλέρ εντυπωσίασε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας, κερδίζοντας απροσδόκητα την pole position μπροστά από τα μονοθέσια της McLaren. Διατηρήθηκε στην κορυφή έως και τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών του στον 41ο γύρο, αλλά στη συνέχεια η απόδοσή του κατέρρευσε

Οι χρόνοι του αυξήθηκαν σημαντικά όσο προσπαθούσε να πλησιάσει τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ακολουθούσε στρατηγική ενός pit-stop. Το αποτέλεσμα ήταν να τον προσπεράσουν οι Όσκαρ Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ, με τον Λεκλέρ να τερματίζει στην τέταρτη θέση.

