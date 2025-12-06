ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

Ο πρώτος στόχος επετεύχθη για τον Ολλανδό και αύριο ευελπιστεί να διατηρήσει το στέμμα του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Με δύο θαυμάσιους γύρους στο Q3 του GP Άμπου Ντάμπι, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία άκρως σημαντική pole position για τον αυριανό αγώνα. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κέρδισε αυτούς της McLaren και για 8η φορά εφέτος θα εκκινήσει από την καλύτερη θέση αγώνα.

Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Μετά το τέλος του Q3 ο Φερστάπεν μίλησε σχετικά με το τι έζησε στη μάχη της pole position και εστίασε στα… μαθήματα που πήρε στο Q2.

«Στο Q2 ήμουν με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών. Σε αυτή την πίστα όσο πέφτει η θερμοκρασία μπορείς να πιέσεις όλο και περισσότερο και αυτό κάναμε. Βρήκαμε χρόνο και είμαι τρομερά χαρούμενος που είμαι πρώτος. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και το μονοθέσιο. Αυτό κάναμε στις κατατακτήριες», είπε αρχικά.

Όσο για τις αλλαγές που έκανε πριν τις κατατακτήριες δοκιμές, ο οδηγός της Red Bull Racing ανέφερε: «Χρειάζεται να μαντέψεις πόσο θα βελτιωθεί η πίστα σε πρόσφυση και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Δεν είσαι ποτέ 100% σίγουρος. Όσα αλλάξαμε με βοήθησαν να νιώσω καλύτερα στις κατατακτήριες».

Οι τακτικές για την κατάκτηση του τίτλου

Ερωτώμενος σχετικά με την προσέγγισή του στον αγώνα και τι μπορεί να κάνει για να αποσυντονίσει τους οδηγούς της McLaren, o Ολλανδός είπε:

«Θα μάθουμε αύριο. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου θα έχω το πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε τύχη για ό,τι συμβαίνει πίσω μας».

Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση του GP Άμπου Ντάμπι σβήνουν την Κυριακή στις 15:00 για τον αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή του 2025.

gazzetta.gr

 

