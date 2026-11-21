Ευχαριστημένος ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ από τη νίκη της ομάδας του επί της Νέας Σαλαμίνας, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για αυτή τη σημαντική νίκη. Οι ποδοσφαιριστές μου έδειξαν αντίδραση μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας δείχνει χαρακτήρα, καθώς έχουμε βρεθεί ξανά πίσω στο σκορ και καταφέραμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα.

Σίγουρα το πρώτο ημίχρονο δεν εξελίχθηκε όπως το περιμέναμε, όμως στο δεύτερο κάναμε όσα έπρεπε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και φτάσαμε στη νίκη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε στη συνέχεια και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξή του, τον νιώσαμε σήμερα δίπλα μας».

Σε ερώτηση για τις επιλογές που έχει στη διαθεσή του, είπε: «Προσπαθούμε να προετοιμάζουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας και όταν αισθανθούμε ότι είναι έτοιμοι, τους δίνουμε την ευκαιρία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν αγωνιζόμαστε απλώς για τη συμμετοχή, αλλά και για το αποτέλεσμα. Έχουμε επιλογές στον πάγκο σε όλες τις θέσεις».