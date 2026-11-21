Ντεμπούτο στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας έκανε ο Σωφρόνης Αυγουστή στον αγώνα με τον Άρη. με τον Κύπριο κόουτς να δηλώνει τα ακόλουθα μετά το ματς:

«Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ για τους τρεις βαθμούς. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά, δεχθήκαμε γρήγορα την ισοφάριση. Μετά πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες, μπορούσαμε να προηγηθούμε ξανά στο παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ από στημένο, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί παιχνίδια κερδίζονται από στημένες φάσεις.

Κοιτάζουμε τη συνέχεια. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών ήταν μεγάλη και πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και στα επόμενα παιχνίδια στην έδρα μας πρέπει να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».