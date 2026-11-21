O Άρης δεν έχασε για έβδομο σερί παιχνίδι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, παίρνοντας την έκτη του νίκη (σ.σ. το άλλο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο) και παράλληλα διεύρυνε το νικηφόρο σερί του απέναντι σε ομάδες του Σωφρόνη Αυγουστή, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού.

Αυτή ήταν η 15η σερί φορά που ο Άρης δεν ηττάται από ομάδα του Κύπριου τεχνικού, ο οποίος βγαίνει χαμένος σε πέντε σερί αγώνα.

Γενικά, ο Άρης απέναντι στον Σωφρόνη Αυγουστή πήρε 12 νίκες, έφερε πέντε ισοπαλίες και δέχθηκε πέντε ήττες, εκ των οποίων οι τέσσερις πριν από την αλλαγή στάτους της ομάδας της Λεμεσού.