ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εφιάλτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ισοφάρισε το αρνητικό της σερί από το 1988

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Έναν κατηφορικό δρόμο δίχως τέλος διανύει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία «αγνοεί» τη νίκη και κατέγραψε ιστορικό αρνητικό σερί.

Η ήττα με 2-0 από την Τσέλσι στην Premier League ήρθε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική κατάρρευση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν έχει καμία επαφή με τη νίκη εδώ και εννέα διαδοχικές αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συγκεκριμένο αρνητικό σερί παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς αν αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία φορά που η Γιουνάιτεντ βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση ήταν πριν από... 38 χρόνια.

Πίσω στο 1988, στα πρώτα χρόνια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο, ο σύλλογος είχε μείνει επίσης εννέα παιχνίδια χωρίς καμία νίκη.

Ωστόσο, διαφορά παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα δύο αρνητικά σερί. Επί Μάικλ Κάρικ, η Γιουνάιτεντ μετρά έξι ήττες και τρεις ισοπαλίες, ενώ το 1988 είχε απολογισμό δύο ήττες και επτά ισοπαλίες.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη κρίση.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ζέλσον που σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: «Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ»

Super League

|

Category image

Σωστή η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο ρατσισμός απαιτεί πράξεις...

Απόψεις

|

Category image

Φρένο της Φούλαμ στο νικηφόρο σερί της Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Φοβερή pole position για Χάμιλτον στο Μεξικό, πρώτη μετά από τρία χρόνια

AUTO MOTO

|

Category image

Τριάρα της Μίλαν στην Ίντερ και δώρο η κορυφή στη Λάτσιο!

Serie A

|

Category image

Ξέσπασε με εξάρα η Μπαρτσελόνα μετά το clasico

La Liga

|

Category image

Γεμάτη η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (1/11)

TV

|

Category image

Εφιάλτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ισοφάρισε το αρνητικό της σερί από το 1988

Premier League

|

Category image

Θα «πιάστηκε» το χέρι του Τεχράνυ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρόμα αποτελείωσε την Ουντινέζε με πάρτι στο πρώτο ημίχρονο

Serie A

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (31/10)

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ταχύτερος κατά ένα χιλιοστό του Αντονέλι στο FP3 του GP Μεξικού ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oύτε να έκανε... παραγγελία η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με επιστροφή και... πείσμα Καρέτσα στο 89', η Ντόρτμουντ στάθηκε «όρθια» στο Klassiker!

Bundesliga

|

Category image

Διαβαστε ακομη