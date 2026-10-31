Ταχύτερος κατά ένα χιλιοστό του Αντονέλι στο FP3 του GP Μεξικού ο Νόρις

Το βράδυ του Σαββάτου (31/10) διεξήχθη η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix του Μεξικού, με τη McLaren και τον Λάντο Νόρις να σημειώνουν τον ταχύτερο χρόνο και να δείχνουν ανταγωνιστικοί ενόψει του αυριανού αγώνα!

Ο Βρετανός, εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ήταν ο ταχύτερος όλων στο FP3, με χρόνο 1:17.600, αφήνοντας πίσω του τον Κίμι Αντονέλι για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου!

Θυμίζουμε πως ο 20χρονος Ιταλός χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς στον αγώνα της εμβληματικής πίστας «Autodromo Hermanos Rodriguez», προκειμένου να στεφθεί και μαθηματικά Παγκόσμιος Πρωταθλητής!

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ, με τη Ferrari να μένει στο +0.117s από την κορυφή. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Ράσελ, Χάτζαρ, Λόουσον και Λίντμπλαντ.

Η δράση στον 19ο αγώνα της σεζόν θα συνεχιστεί απόψε, στις 23:00 ώρα Ελλάδας, με τη διεξαγωγή των κατατακτήριων δοκιμών ενόψει του αυριανού αγώνα.

FP3 CLASSIFICATION Lando Norris tops the FP3 timesheets ahead of Kimi Antonelli and Charles Leclerc ⏱️ #F1 #MexicoGP https://t.co/9wDRVxCyCp — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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