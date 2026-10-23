Ηχηρό SOS!

Μεγάλος είναι ο προβληματισμός στην ΑΕΚ. Οι συνεχόμενες μέτριες εμφανίσεις της ομάδας και η κατάκτηση αποτελεσμάτων με το στανιό, στα τελευταία λεπτά των αγώνων, έχουν δημιουργήσει έντονο σκεπτικισμό στις τάξεις του σωματείου. Ο προβληματισμός «αγγίζει» την τεχνική ηγεσία αλλά και κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της ομάδας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της ανησυχίας ήταν ο αγώνας Κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας, στην «Αρένα» (3-2). Οι κιτρινοπράσινοι δεινοπάθησαν μέχρι να κάμψουν την αντίσταση του αντιπάλου τους που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αφού χρειάστηκαν την παράταση και τρία εύστοχα πέναλτι για να προκριθούν στην επόμενη φάση του θεσμού.

Οι πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα αποσυντόνισαν εντελώς την ομάδα. Ορισμένοι ποδοσφαιριστές, που τους δόθηκε η ευκαιρία ν’ αγωνιστούν, αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, γεγονός που αύξησε την γκρίνια και τη μουρμούρα ανάμεσα στον κόσμο. Ναι, μεν, υπάρχει φέτος βάθος στην ομάδα (τουλάχιστον θεωρητικά), φαίνεται όμως ότι κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να προσφέρουν τα αναμενόμενα. Αυτό, τουλάχιστον, φάνηκε στο παιχνίδι με τον Ακρίτα, στο οποίο η ΑΕΚ παρουσίασε κάκιστη εικόνα και από καθαρή τύχη γλύτωσε το κάζο. Θα ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία στη σύγχρονη ιστορία της εάν «κατάφερνε» μέσα στο σπίτι της ν’ αποκλειστεί από μία ομάδα Β΄ Κατηγορίας. Μία αποτυχία που θα ταρακουνούσε συθέμελα το οικοδόμημα της ΑΕΚ.

Μπορεί, λοιπόν, τα αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο να ήταν θετικά και η ομάδα, έστω με πολλά αχ και βαχ, να πήρε στο τέλος την ουσία, ωστόσο οι εμφανίσεις της δεν έπεισαν κανέναν. Και το χειρότερο είναι ότι στον τελευταίο αγώνα Κυπέλλου αποβλήθηκε ο Αντερέγκεν, ο οποίος ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης της ομάδας το τελευταίο διάστημα (τέσσερα γκολ στα τελευταία τέσσερα επίσημα ματς). Ο Αργεντινός φορ θα χάσει το ντέρμπι με την Ομόνοια και το επόμενο παιχνίδι με τον Διγενή Ύψωνα.

Το μόνο θετικό από τον αγώνα Κυπέλλου ήταν η επανεμφάνιση του Τσακόν (έπαιξε αλλαγή), ο οποίος επίσης είδε δίχτυα. Η αποκαρδιωτική εμφάνιση κόντρα στον Ακρίτα θα πρέπει να ηχήσει σαν καμπανάκι κινδύνου για τον Σεγιές και τους παίκτες του, οι οποίοι καλούνται να βρουν το «φάρμακο». Ο μήνας του μέλιτος για τον Ισπανό κόουτς εξέπνευσε…

Εν όψει Ομόνοιας, οι Κέλερ και Πηλέας πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμοι. Αντίθετα, ο Ιβάνοβιτς είναι κλινήρης και η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη. Εκτός πλάνων παραμένει ο Αμίν.