Συγκίνηση για την απόδοση του Εθνικού μας ύμνου στη νοηματική

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι θεατές στο ΓΣΠ στον αγώνα Κύπρος - Αρμενία, όταν οι κωφές μαθήτριες Γαβριέλλα Τιμόθεου και η Αριάνα Φλουρέσκου απέδωσαν τον Εθνικό μας Ύμνο στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Μέσα από τη Νοηματική Γλώσσα, τα δύο κορίτσια έστειλαν ένα όμορφο και δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και σεβασμού, δίνοντας έναν ξεχωριστό συμβολισμό στη στιγμή.

Και η παρουσία τους συνεχίζεται! Τα δύο κορίτσια θα βρίσκονται και τη Δευτέρα στο γήπεδο, μαζί με τη διερμηνέα Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Θέκλα Ελευθερίου, η οποία είχε την ευθύνη για την προετοιμασία και την παρουσία τους.

«Μια στιγμή που μας θυμίζει πως η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι πράξη. Είναι συμμετοχή», σημειώνεται με έμφαση στην αναφορά της ΚΟΠ.

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