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«Όρθια» η Ιταλία στο Παρίσι, θρίαμβοι για Βέλγιο και Πολωνία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολίσε και Μπαστόνι έκριναν το ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Γαλλία και η Ιταλία στο "Stade de France" στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στη League A του Nations League, με τους «ατζούρι» να δείχνουν... χαρακτήρα για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, μετά την «στραβή» πρεμιέρα τους απέναντι στο Βέλγιο.

Οι Γάλλοι που αγωνίστηκαν χωρίς τον «λαβωμένο» Εμπαπέ, άνοιξαν το σκορ με τον Ολίσε στο 55', όμως ο Μπαστόνι στο 68' διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Την ίδια ώρα το Βέλγιο έκανε... περίπατο απέναντι στην απογοητευτική -για τρίτο σερί ματς- Τουρκία και τη νίκησε εύκολα με 3-0, παραμένοντας στη δεύτερη θέση του 1ου ομίλου. Δύο γκολ του Ντε Μπρόινε κι ένα του Λουκάκου «σφράγισαν» τη βελγική νίκη, με την «παλιά φρουρά» να... καθαρίζει τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων».

Εντυπωσιακή ήταν η Πολωνία που συνέτριψε την αποκαρδιωτική Ρουμανία (βασικός ο Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ) με 6-0 στον 4ο όμιλο της League B με χατ-τρικ του «γερόλυκου» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (το 7ο στην καριέρα του), ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Ντζέκο με τη φανέλα της βοσνιακής ομάδας.

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