ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καρέ... απόλυτων στην Ευρωλίγκα με φόντο... Παναθηναϊκό
ΓΗΠΕΔΟ
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Το σκηνικό μετά το τέλος της διαβολοβδομάδας.
Oλοκληρώθηκε και η 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και με το πέρας της, τέσσερις ομάδες οδηγούν την κούρσα, πετυχαίνοντας το τρία στα τρία.
Ανάμεσα σε αυτούς και ο Παναθηναϊκός που μπήκε με... πατημένο το γκάζι. Αλάνθαστη είναι και η Φενέρμπαχτσε την οποία θα φιλοξενήσει την προσεχή Πέμπτη (08/10) ενώ Βαλένθια και Παρτίζαν, δείχνουν έτοιμες για καλή πορεία.
Στο... μηδέν παραμένουν πέραν της Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης, μία φυσικά μη αναμενόμενη εξέλιξη.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 3-0
Φενέρμπαχτσε 3-0
Βαλένθια 3-0
Παρτίζαν 3-0
Oλυμπιακός 2-1
Μπαρτσελόνα 2-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Ντουμπάι 2-1
Αρμάνι Μιλάνο 1-2
Mπάγερν 1-2
Μπεσίκτας 1-2
Βιλερμπάν 1-2
Ζάλγκιρις 1-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Ερυθρός Αστέρας 1-2
Αναντολού Εφές 1-2
Παρί 1-2
Μπασκόνια 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3
Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
Η επόμενη αγωνιστική
7/10
Παρί - Βιλερμπάν 21:45
8/10
Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00
Μακάμπι - Αρμάνι 19:00
Μπάγερν - Βίρτους 21:00
Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15
Βαλένθια - Χάποελ 21:30
Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45
9/10
Ολυμπιακός - Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30
Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30