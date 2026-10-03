ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καρέ... απόλυτων στην Ευρωλίγκα με φόντο... Παναθηναϊκό

Oλοκληρώθηκε και η 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και με το πέρας της, τέσσερις ομάδες οδηγούν την κούρσα, πετυχαίνοντας το τρία στα τρία.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Παναθηναϊκός που μπήκε με... πατημένο το γκάζι. Αλάνθαστη είναι και η Φενέρμπαχτσε την οποία θα φιλοξενήσει την προσεχή Πέμπτη (08/10) ενώ Βαλένθια και Παρτίζαν, δείχνουν έτοιμες για καλή πορεία.

Στο... μηδέν παραμένουν πέραν της Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης, μία φυσικά μη αναμενόμενη εξέλιξη.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 3-0

Φενέρμπαχτσε 3-0

Βαλένθια 3-0

Παρτίζαν 3-0

Oλυμπιακός 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Ντουμπάι 2-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Mπάγερν 1-2

Μπεσίκτας 1-2

Βιλερμπάν 1-2

Ζάλγκιρις 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Παρί 1-2

Μπασκόνια 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

Η επόμενη αγωνιστική

7/10

Παρί - Βιλερμπάν 21:45

8/10

Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00

Μακάμπι - Αρμάνι 19:00

Μπάγερν - Βίρτους 21:00

Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15

Βαλένθια - Χάποελ 21:30

Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45

9/10

Ολυμπιακός - Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30