Ταχύτερος ο Αντονέλι στο FP3, στον τοίχο ο Χάμιλτον

Το Grand Prix Ισπανίας, ο 14ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε το Σάββατο με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο στη στροφή 22 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες προκαλώντας διακοπή στο FP3. Παρότι η ζημιά ήταν μικρή, σταμάτησε στην άκρη της πίστας χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Όμως, η αργοπορία των βοηθών πίστας ώστε να επιδιορθώσουν τις προστατευτικές μπαριέρες οδήγησε στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για 15 λεπτά.

O Αντονέλι συνεχίζει τα δικά του

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Ισπανίας ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός φαίνεται πολύ δυνατός στο Madring Και με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:32,797, τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου. Το πλεονέκτημα της W17 μειώθηκε, όμως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι προς ώρας το φαβορί για την pole position.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος είχε μια θετική περίοδο όντας 0,166 δλ πίσω από τον Αντονέλι και δείχνει πως η ιταλική ομάδα θα είναι στη μάχη για την pole position αργότερα στο Q3. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της ιδιαίτερα βελτιωμένης McLaren. O Αυστραλός ήταν 0,189 δλ μακριά από την κορυφή.

Μικρές οι διαφορές στη 10άδα

Στην 4η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος όμως δεν ανέκτησε όσο χρόνο θα ήθελε μετά το χαμένο FP2 της Παρασκευής. Ο Βρετανός έκανε έναν ανταγωνιστικό χρόνο και ξεπέρασε τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής πρόλαβε μόνο μία γρήγορη προσπάθεια, η οποία τον έφερε 0,375 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 6ος, μπροστά από τον Λίαμ Λόσον με τη δεύτερη RB22. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ πήρε την 8η θέση για την Audi, η οποία είχε δύο παρουσίες στην πρώτη 10άδα. Ανάμεσα στον «Χουλκ» και τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε ατύχημα και έκανε μία μόλις χρονομετρημένη προσπάθεια.

Το FP3 ολοκληρώθηκε άδοξα για τον Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος προσέκρουσε στις μπαριέρες της στροφής 11 και διέλυσε την αριστερή πλευρά του μονοθεσίου του. Η συμμετοχή του στις κατατακτήριες δοκιμές θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα των μηχανικών της Haas να επισκευάσουν τη VF-26 του.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 με τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Ισπανίας

gazzetta.gr