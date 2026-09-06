Ιπτάμενος Αντονέλι στη Μόντσα και ξανά πρώτος ένας Ιταλός μετά από 60 χρόνια! - BAΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Μία επικών διαστάσεων, αλλά και ιστορικής σημασίας, νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντονέλι στο ιταλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα. Ο «πιλότος» της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια (τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Λουντοβίκο Σκαρφιότι, το 1966).

Ο Αντονέλι έφτασε τις επτά νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αποσπάστηκε απόμη περισσότερο στη βαθμολογία από τον Αυστραλό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος σήμερα, αν και είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του εντυπωσιακού αγώνα. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Αν και ο Πιερ Γκασλί κράτησε αρχικά την πρώτη θέση στην εκκίνηση, ο Τζορτζ Ράσελ τον πέρασε εύκολα στον 2ο γύρο και πήρε την πρωτοπορία. Το ξεκίνημα του αγώνα, όμως, σημαδεύτηκε από διπλή... καταστροφή για την «γηπεδούχο» Ferrari, τα μονοθέσια της οποίας βρίσκονταν στη δεύτερη σειρά εκκίνησης. Αρχικά, ο Λιούις Χάμιλτον επιχείρησε να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ, βρέθηκε εκτός πίστας και έχασε αρκετές θέσεις, ενώ στον 2ο γύρο ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, που κατέληξε στον προστατευτικό τοίχο, με συνέπεια να εγκαταλείψει.

Ο αγώνας διακόπηκε για περίπου μισή ώρα για να καθαριστούν τα συντρίμμια και, όταν ξανάρχισε, πρώτα ο Μαξ Φερστάπεν και στη συνέχεια ο Χάμλιτον προσπέρασαν τον Γκασλί και βρέθηκαν πίσω από τον Ράσελ. Την ίδια στιγμή ο Κίμι Αντονέλι, που εκκίνησε από την 19η θέση (λόγω ποινής για υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών της μονάδας ισχύος), «κατάπινε» έναν-έναν τους πιο αργούς οδηγούς και «σκαρφάλωνε» πέμπτος, ξεπερνώντας τον Λάντο Νόρις, αλλά και τον Γκασλί.

Η Red Bull του Φερστάπεν έδειχνε πολύ γρήγορη και ο Ολλανδός κάλυψε γρήγορα τη διαφορά του από τον Ράσελ και τον προσπέρασε στον 12ο γύρο, ενώ λίγο μετά ο Αντονέλι ανέβηκε τρίτος, ρίχνοντας στην πέμπτη θέση τον Χάμιλτον, που βρέθηκε πίσω και από τον Οσκαρ Πιάστρι. Η πρωτοπορία του Φερστάπεν κράτησε μόλις τρεις γύρους, με τον Ράσελ να ξαναπερνά μπροστά και τον Ιταλό «ομόσταυλό» του να τον ακολουθεί και πολύ σύντομα να ολοκληρώνει την επική του αντεπίθεση και να περνάει πρώτος. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας χρειάστηκε μόλις 18 γύρους για να βρεθεί από τη 19η θέση στην κορυφή του αγώνα!

Οι δύο οδηγοί της Mercedes πρόσφεραν μία συναρπαστική μονομαχία, με διαδοχικά μεταξύ τους προσπεράσματα στους επόμενους γύρους, μέχρις ότου η ομάδα έδωσε εντολή να σταματήσουν τη μεταξύ τους μάχη και να επιχειρήσουν να «ανοίξουν» τη διαφορά από τον Φερστάπεν, σε μία στιγμή που μπροστά ήταν ο Ράσελ. Μία σύντομη εμφάνιση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (λόγω ακινητοποίησης του μονοθεσίου του Λανς Στρολ) άλλαξε εκ νέου τα δεδομένα, καθώς Αντονέλι και Φερστάπεν μπήκαν στα πιτς και βγήκαν στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, ενώ αντίθετα ο Ράσελ έμεινε στην πίστα.

Με «φρέσκα» ελαστικά, ο Ιταλός και ο Ολλανδός κέρδισαν γρήγορα τις θέσεις που έχασαν και ο Αντονέλι... ξεχύθηκε στο κατόπι του Ράσελ. Τα ταλαιπωρημένα ελαστικά του Αυστραλού δεν άντεξαν, ο Αντονέλι τον έφτασε και τον πέρασε τρεις γύρους πριν το τέλος, παρότι λίγο νωρίτερα έκανε ένα λάθος και είχε μία μικρή έξοδο, που τελικά δεν του κόστισε.

Η βαθμολογούμενη 10αδα στο γκραν πρι Ιταλίας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών:

1. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1ωρ.51:15.281

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 3.857

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 14.718

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 19.056

5. Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 19.253

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 24.655

7. Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 27.351

8. Αρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 45.136

9. Φράνκο Κολάπιντο (Αργεντινή/Alpine) + 47.353

10. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Racing Bulls) + 58.187

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 267 βαθμοί

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 201

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 191

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 171

5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 155

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 127

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 116

8. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 71

9. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 51

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 41

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 29

12. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 21

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 18

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 10

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 6

16. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 6

17. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 5

18. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 3

19. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 3

20. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Racing Bulls) 1

21. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

22. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

23. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 468

2. Ferrari 346

3. McLaren-Mercedes 287

4. Red Bull-Red Bull Ford 204

5. Racing Bulls-Red Bull Ford 75

6. Alpine-Mercedes 62

7. Haas-Ferrari 21

8. Audi 16

9. Williams-Mercedes 11

10. Aston Martin-Honda 3

11. Cadillac-Ferrari 0

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