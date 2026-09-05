Ο Γκασλί έκανε την έκπληξη και πήρε την pole position στη Μόντσα!

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στα επίσημα δοκιμαστικά του ιταλικού γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα, στην πίστα της Μόντσα, με τον Πιερ Γκασλί να κατακτά την πρώτη pole position της καριέρας του.

Ο Γάλλος οδηγός της Alpine σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του αυριανού (6/9) αγώνα, μπροστά από τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, τον Αυστραλό Οσκαρ Πιάστρι με McLaren και τις Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Να σημειωθεί ότι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, κατετάγη έβδομος, έτσι κι αλλιώς όμως θα εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις του αγώνα, καθώς έχει δεχθεί ποινή για υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών της μονάδας ισχύος.