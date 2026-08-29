Για πάντα στη McLaren ο Λάντο Νόρις: Επέκτεινε τη συνεργασία του μέχρι το 2030!

Εννέα ημέρες μετά την ανανέωση του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ακόμη ένας κορυφαίος οδηγός της Formula 1 προχωρά στην υπογραφή συμβολαίου... ζωής!

Το απόγευμα του Σαββάτου (29/08) η McLaren ανακοίνωσε την πολυετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή να παραμένει πιστός στους «πορτοκαλί» μέχρι τον Δεκέμβριο του 2030!

Το deal των δύο πλευρών προβλέπει και πολυετή οψιόν ανανέωση της συνεργασίας τους και μετά το πέρας του 2030, δείγμα της απόλυτης στήριξης και της εμπιστοσύνης που δείχνει η ομάδα του Ουόκινγκ στο πρόσωπο του 26χρονου πιλότου!

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι πως η McLaren για να γιορτάσει τη νέα συμφωνία θα κάνει δώρο στον Λάντο Νόρις μια MCL39, μονοθέσιο με το οποίο κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα της Formula 1 και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα να πανηγυρίσει τον τίτλο των κατασκευαστών!

Από το 2019 που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους «πορτοκαλί», ο Βρετανός οδηγός μετρά συνολικά 164 αγώνες και 48 podium, έχοντας δει πρώτος την καρό σημαία σε 13 Grand Prix.

sport-fm.gr