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Ο Φερστάπεν νίκησε 100 (!) οδηγούς σε αγώνα καρτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένας διαφορετικός αγώνας για τον ιπτάμενο Ολλανδό.

Στον αγώνα καρτ που διήρκεσε περίπου 35 λεπτά, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε περισσότερες προσπεράσεις από όσες έχει κάνει σε ολόκληρη την σεζόν της F1.

Η πρόκληση που αντιμετώπισε ο οδηγός της Red Bull, σε μια πίστα 2,5 χιλιομέτρων που περιελάμβανε τμήματα του Σίλβερστοουν, ήταν να εκκινήσει 101ος και τελευταίος και να προσπεράσει τους αντιπάλους του, το ταχύτερο δυνατόν. Και ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής χρειάσθηκε μόλις 14 γύρους και λίγο πάνω από 35 λεπτά για να ολοκληρώσει τον στόχο του.

«Η εκκίνηση έκανε όλη την διαφορά, ήταν απίστευτη, συνέβησαν πολλά, κάποια καρτ κόλλησαν, κατάφερα να τα προσπεράσω και αυτό μου επέτρεψε να ανέβω γρήγορα», σχολίασε ο Ολλανδός «πιλότος» μετά τον αγώνα. Και όντως, μετά από μόλις έναν γύρο, είχε ήδη προσπεράσει περισσότερους από 60 οδηγούς, οι οποίοι αποκλείσθηκαν έτσι από τον αγώνα.

«Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω επιστρέφοντας σε ένα καρτ, αλλά επέστρεψα γρήγορα και ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Επιπλέον, είναι η πρώτη μου νίκη της χρονιάς, οπότε είμαι ενθουσιασμένος», πρόσθεσε ο Φερστάπεν.

Ο «ιπτάμενος Ολλανδός» ήταν 25ος μετά από τρεις γύρους, 22 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο, 11ος μετά από πέντε γύρους, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω, και 5ος στο τέλος του 7ου γύρου, 12 δευτερόλεπτα πίσω. Ήταν σαφές ότι είχε δοθεί η εντολή στους υπόλοιπους οδηγούς να μην δυσκολέψουν πολύ τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και να του ανοίξουν «ελαφρώς» τον δρόμο.

Προφανώς, καθώς μείωνε την διαφορά από τους τελευταίους οδηγούς στην πίστα, η επιστροφή του επιβραδύνθηκε, αλλά πλησίασε αναπόφευκτα το βάθρο, με τους τρεις πρώτους να παλεύουν.

Και έτσι στον 14ο γύρο βρήκε το άνοιγμα για να πάρει το προβάδισμα, χωρίς να χρειασθεί να χρησιμοποιήσει τον «γρήγορο γύρο», μια συντόμευση που του επιτρεπόταν μόνο από τον 15ο γύρο και μετά.

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