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Ο Πιάστρι δεν το κουνάει από τη McLaren το 2027

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Πιάστρι δεν το κουνάει από τη McLaren το 2027

Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στην οδηγική της σύνθεση την επόμενη σεζόν

Το σενάριο ο Μαξ Φερστάπεν να μεταβεί από τη Red Bull Racing στη McLaren από την επόμενη σεζόν μοιάζει ολοένα και περισσότερο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η έντονη παραφιλολογία των τελευταίων εβδομάδων ήθελε τον Ολλανδό πρωταθλητή να ψάχνει διέξοδο από τη Red Bull για το 2027, με τις φήμες να φουντώνουν μετά από πληροφορίες για μυστικές επαφές των εκπροσώπων του με τον Ζακ Μπράουν στην Αυστρία.

Αν και η McLaren έχει δεσμεύσει με συμβόλαια και τους δύο οδηγούς της για το 2027, το όνομα του νεαρού Αυστραλού βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο Μπράουν έχει διαψεύσει οποιαδήποτε κίνηση για άλλον οδηγό, ενώ παράλληλα έχει χτίσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακαδημία στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Απόλυτη στήριξη στον Πιάστρι

Μιλώντας ενόψει του Grand Prix Βελγίου, ο Πιάστρι εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός και σίγουρος για τη θέση του, δηλώνοντας μάλιστα έκπληκτος που το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις. Ο Αυστραλός αποκάλυψε ότι οι Ζακ Μπράουν και Αντρέα Στέλα έσπευσαν αμέσως να του ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, προσφέροντάς του πλήρη κάλυψη και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με ωριμότητα, τονίζοντας ότι η αναζήτηση εναλλακτικών από την πλευρά του Φερστάπεν είναι μια γνώριμη τακτική που δεν τον ανησυχεί.

«Προφανώς υπέπεσαν στην αντίληψή μου κάποιες από αυτές τις φήμες, όμως νιώθω απόλυτα ασφαλής και σίγουρος για τη θέση μου στην ομάδα. Η διοίκηση στάθηκε εξαιρετικά απέναντί μου και με καθησύχασε αμέσως. Είναι φανερό ότι ο Μαξ εξετάζει τις επιλογές του αυτή την περίοδο, κάτι που είχε κάνει και πέρυσι με τη Mercedes. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Εγώ είμαι απόλυτα χαρούμενος με την πορεία μας και το πού βρίσκομαι», είπε.

Αδιάφορος για τις επαφές με άλλους οδηγούς

Ο Αυστραλός δεν έδειξε να ενοχλείται καθόλου από το ενδεχόμενο η ηγεσία της McLaren να συζήτησε όντως με την πλευρά του Verstappen, θεωρώντας λογικό για μια ομάδα να θέλει να γνωρίζει πώς διαμορφώνεται η αγορά των οδηγών.

«Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν επαφές και δεν με απασχολεί. Είναι φυσιολογικό να θέλει μια ομάδα να γνωρίζει τις ισορροπίες στην αγορά, καθώς κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της McLaren, σε όσα μου λένε και στην πίστη που μου δείχνουν. Αυτό είναι το μόνο που με ενδιαφέρει».

«Μυθιστορήματα τα σενάρια φυγής»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μάνατζερ του Πιάστρι, ο πρώην οδηγός της Red Bull, Μαρκ Ουέμπερ. Με πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αυστραλός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η παραμονή του πελάτη του στο Ουόκινγκ δεν είναι υπό αμφισβήτηση.

«Ο Όσκαρ δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο και η φημολογία ότι πιέζει για να φύγει είναι απλώς ανυπόστατες ανοησίες. Έχουν γραφτεί πολλά φανταστικά σενάρια που τον συνδέουν με άλλες ομάδες. Στη McLaren έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι τον υπολογίζουν για πολλά χρόνια και ο ίδιος είναι απόλυτα προσηλωμένος στους στόχους του με την ομάδα».

 

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